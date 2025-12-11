TOGEM-DER'in "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı" 13 Aralık'ta açılacak

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğinin (TOGEM-DER) "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı", 13 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, etkinliğin kapıları, derneğin 20. yılında "Bir Alışveriş, Bin İyilik" sloganıyla TAŞYAPI Şişli Etkinlik Alanı'nda açılacak.

Bu kapsamda, 14, 15 ile 16 Aralık'ta ziyaretçilere açık olacak pazarda, mobilya, giyim, ayakkabı, aksesuar, ev eşyası ve elektronik ürünler dahil olmak üzere markalar tarafından bağışlanan binlerce yeni ürün uygun fiyatlarla satılacak.

Etkinlikte, derneğin mefruşat, giyim ve yemek atölyelerinde üretilen ürünler de yer alacak.

Onarılan mobilyalar, yeniden dikilen giysiler, sıfır atık odaklı tasarımlar ile ikinci el eşya, sürdürülebilir yaşam farkındalığını desteklemek için ziyaretçilerle buluşacak.

Her ürün nar taneleri gibi iyiliğe dönüşecek

Etkinliğin ana sembolü nar, tarih boyunca bereketi ve dayanışmayı temsil eden bir motif olarak öne çıkıyor. Pazardan alınan her ürün, nar taneleri gibi iyiliğe dönüşecek, geliri sosyal yardım projelerinde kullanılacak.

Yeni yıl yaklaşırken alınabilecek hediyelere farklı bir anlam katan pazar, ziyaretçilere hem ekonomik hem de sosyal fayda yaratan ürünler sunacak.

Dönüştürülen mefruşat ürünleri, yenilenen mobilyalar ve iyiliğe kazandırılmış parçalar, yeni yıl hediyeleri için anlamlı seçenek oluşturuyor.

Girişlerin ücretsiz olduğu "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı" herkesi iyilik hareketine ortak olmaya davet ediyor.