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TOFD Projesiyle Engellilere 83 Akülü Tekerlekli Sandalye Teslim Edildi

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Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nin (TOFD) projesine destek olan bağışçıların katkılarıyla alınan 83 akülü tekerlekli sandalye, ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Dernek üyeleri ve bağışçılar, İstanbul Maratonu'nda engellilere destek için koştu ve 1 milyon 397 bin 988 lira toplandı. Toplanan bağışlarla, ihtiyaç sahipleri için akülü tekerlekli sandalye alındı.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğinin (TOFD) projesine destek olan bağışçıların katkılarıyla alınan 83 akülü tekerlekli sandalye, ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Dernek üyeleri ve bağışçılar, 45. İstanbul Maratonu'nda "Yol Arkadaşım Olur musun?" projesi kapsamında engellilere destek için koştu. Projeye katılan 172 koşucunun yer aldığı maratonda, 3 bin 550 bağışçı sayesinde 1 milyon 397 bin 988 lira toplandı. Toplanan bağışlarla, ihtiyaç sahipleri için akülü tekerlekli sandalye alındı.

Akülü tekerlekli sandalyelerden bazıları, Bakırköy'de bulunan TOFD Genel Merkezi'nde sahiplerine verildi.

TOFD Genel Başkanı Semra Çetinkaya, kendisinin de trafik kazası sonrası omurilik felci geçirdiğini belirterek, "Bugün arkadaşlarımıza hareket kabiliyeti yüksek olan 'özgürlük' verdik. Bu tekerlekli sandalyenin ne anlama geldiğini onlar kadar ben de çok iyi biliyorum. Kaybettiğimiz uzuv yerine bir şey koymak çok önemli. Bu, hayatın içinde olmak, okula gidiyorsan okula devam etmek, mesleğin varsa mesleğini yapmak, sadece hava almak için bile özgürce sokağa çıkmak demek." diye konuştu.

İstanbul ve çeşitli illerdeki 83 engelliye akülü tekerlekli sandalyelerini teslim etmeye başladıkları kaydeden Çetinkaya, herkesten destek beklediklerini söyledi.

Akülü tekerlekli sandalyesine kavuşan ve 1 yaşından beri engelli olan Birsen Bayram da çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Bayram, araç sahiplerine seslenerek, "Araçlarını engelli rampalarına bırakıyorlar, çıkamıyoruz. Trafiğin içinden gidip başka yerden çıkmamız gerekiyor. Biraz daha insanlarımız duyarlı olsalar çok güzel olacak." dedi.

Şeker hastalığı nedeniyle bir bacağını kaybeden Halil Teke, derneğe ve bağış yapanlara teşekkür etti. Teke, "Benim için çok kolaylık olacak. Bir ayağım gitti, bir ayağım geldi." ifadelerini kullandı.

Dernek gönüllüsü Nazlı Sak, ihtiyaç sahiplerinin yüzlerindeki gülümsemeyi gördüğünde çok mutlu olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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