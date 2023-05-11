TÖDEB 4. Olağan Genel Kurulu

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, Türkiye'de hızla gelişen fintek ekosisteminde 700'ün üzerinde şirket bulunduğunu ve bu şirketlerin yaklaşık üçte birinin ödemeler alanında faaliyet gösterdiğini belirterek, "Ülkemizdeki fintek ekosistemi 2022 yılında 89 milyon dolar yatırım almış...

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, Türkiye'de hızla gelişen fintek ekosisteminde 700'ün üzerinde şirket bulunduğunu ve bu şirketlerin yaklaşık üçte birinin ödemeler alanında faaliyet gösterdiğini belirterek, "Ülkemizdeki fintek ekosistemi 2022 yılında 89 milyon dolar yatırım almış ve diğer yıllara bakıldığında önemli bir gelişme göstermiştir. Ancak bu sektörle ilgili verebileceğimiz en önemli haber, fintek şirketlerinin hayatta kalma oranının yaklaşık 94,93'e ulaşmasıdır." dedi.

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği'nin (TÖDEB) 4. Olağan Genel Kurul toplantısı, İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi.

Zaman, burada yaptığı konuşmada, Hazine ve Maliye Bakanı Doç. Dr. Nureddin Nebati'nin de bugün toplantıya katılmayı planladığını ancak yoğun seçim çalışmalarından dolayı iştirak edemediğini dile getirdi.

TÖDEB'in üstlendiği misyona dikkati çeken Zaman, bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak birliğin, birliğin temsil ettiği sektörün ve sektör mensuplarının Türkiye açısından ne kadar önemli olduğunun farkında olduklarını ifade etti.

Türkiye'de hızla gelişen fintek ekosisteminde 700'ün üzerinde şirket bulunduğunu ve bu şirketlerin yaklaşık üçte birinin ödemeler alanında faaliyet gösterdiğini bildiren Zaman, "Startup ekosistemi içerisinde çok başarılı olan ülkemiz, yatırım ekosistemi olarak Avrupa'da 10. sırada, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde 3. sırada yer almaktadır.

Ülkemizdeki fintek ekosistemi 2022 yılında 89 milyon dolar yatırım almış ve diğer yıllara bakıldığında önemli bir gelişme göstermiştir. Ancak bu sektörle ilgili verebileceğimiz en önemli haber, fintek şirketlerinin hayatta kalma oranının yaklaşık 94,93'e ulaşmasıdır. Bu yönden bakıldığında fintek ekosistemimizin ne kadar başarılı ve nitelikli olduğu görülmektedir." dedi.

Bu hususlar çerçevesinde bakanlığın da yüksek farkındalıkla sektörün her türlü ihtiyacına cevap verecek şekilde çalışmalarını yürüttüğünü anlatan Zaman, "Bakanlığımızın görev alanında bulunan sektörlerde yapılan tüm faaliyetlerin uluslararası alanda en üst sınıfta yer alması ve lokomotif niteliğine bürünmesi vizyonu, bu sektör için de geçerlidir. Bu vizyon doğrultusunda bu sektör için adımlarımızı atmakta ve çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bu kapsamda yaptığımız bir çalışmayı ve attığımız önemli bir adımı sizinle burada, bugün paylaşmak istiyorum Sayın Bakanımız Nureddin Nebati tarafından duyurulmasını planladığımız ancak yoğun programı nedeniyle son dakikada yapılan değişiklikle aranızda olamayışından dolayı duyurulması bana kısmet olan bu önemli projeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Bu da, 'TÖDEB Fintek Çırağı Programı'dır." açıklamasında bulundu.

-"TÖDEB Fintek Çırağı Projesi ile kamu, özel sektör ve üniversite iş birliği ile önemli adım atılmıştır."

Bu projenin stratejik niteliğe sahip amaçlarından birinin, fintek sektöründe Türkiye ve dünyada da yaşanan yetişmiş personel eksikliğini Türkiye açısından gidermek olduğunu vurgulayan Murat Zaman, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere, yetenek eksikliğinin en çok yaşandığı sektörlerden biri olan fintek sektörünün ve bağlantılı tüm sektörlerin ihtiyacı olan insan kaynağının karşılanması ülkemiz için stratejik bir hale gelmiştir. Bu doğrultuda TÖDEB Fintek Çırağı Projesi ile kamu, özel sektör ve üniversite iş birliği ile önemli bir adım atılmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Marmara Üniversitesi ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) iş birliği ile gerçekleştirilecek bu programla, finansal teknolojiler ile doğrudan ya da dolaylı ürün ve hizmetler sunan kuruluşların, yetişmiş eleman ihtiyacını doğrudan karşılayacak insan kaynağının meydana getirilmesi hedeflenmektedir.

Bu program, fintek alanında yeni yeteneklerin yetiştirilmesini odağına almasıyla, başarısını programdan mezun olan yeteneklerin 6-12 aylık periyotlarda işe yerleşimini ölçmesiyle ve sektörün ihtiyaçlarını göz önüne alan nitelikli eğitim içerikleri ve eğitim süreçleri ile kurgulanmasıyla farklı bir nitelik taşımaktadır. Ayrıca bu programda; eğitimin tüm aşamalarında alanında uzman kamu ve özel sektör kurumları iş birliği ile farklı bir yapı kurulacak ve büyük bir açık kapatılacaktır. Aynı zamanda bu program, ülkemizde binlerce gencin ilgi duydukları alanda akademik olarak da uzmanlaşmasına ve istihdamına katkı sağlayacaktır. Bu sayede binlerce gencimiz hem yetiştirilecek hem de '1 Milyon İstihdam' projemize katkı sağlayacak şekilde istihdam edilecektir."

-"Bankaların toplam finans piyasasındaki pazar payı 90'lar seviyesinde"

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ise Türkiye'de bankacılık ağırlıklı bir finansal sektör bulunduğunu hatırlatarak, "Bankaların toplam finans piyasasındaki pazar payı 90'lar seviyesindedir. Ancak banka dışı finansal kuruluşlarımızın ekonomimizde özel bir yeri bulunmaktadır. Özellikle ödeme ve elektronik para kuruluşları yeni, yüksek teknolojiye dayanan ve ticaret hayatını kolaylaştıran bir fonksiyona sahiptir. Bu anlamda ödeme ve elektronik para sektörü, bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasası faaliyetlerini yürüten kuruluşları destekleyen diğer finansal faaliyetleri tamamlayan bir rol üstlenmektedir." şeklinde konuştu.

Dijitalleşmenin her alanda ön plana çıktığı bu günlerde söz konusu kuruluşların giderek artan şekilde finansal piyasalara ve ekonomiye katkı sağlayacaklarını düşündüklerini ifade eden Erişen, şunları kaydetti:

"Kurum olarak 2021 sonunda yürürlüğe koymuş olduğumuz dijital bankaların faaliyet esasları ve servis modeli bankacılığı ve yönetmeliği ile bankaların şubesiz bir şekilde faaliyet gösterebilmesi imkanını sağlamış bulunmaktayız. Bu kapsamda halihazırda 2 dijital bankamız faaliyet izni almış bulunmakta. 3 bankamız kuruluş izni sürecinde. Yine aynı yönetmelikle ara yüz sağlayıcılar vasıtasıyla servis bankacılığı imkanı getirilerek finansal kapsayıcılığın artırılması amaçlanmıştır. Hem dijital bankaların hem de servis modeli bankacılığı uygulayacak kuruluşların ülkemiz ve dijital finans ekosistemine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."

" 'TR Karekod' sistemi yabancı turistlerin ödemelerini yapabileceği noktaya geldi"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödeme Sistemleri ve Finansal Teknolojiler Genel Müdürü Serdar Murat Öztaner de "TR Karekod" sisteminin yüzde 80'lik oranda yaygınlaştığını aktararak, "Yabancı turistlerin ödemelerini yapabileceği bir noktaya geldi. Hazirandan itibaren bunu göreceğiz hep birlikte. Siper, Karekod Yönlendirme Sistemi (KYS), iş yeri kayıt sistemi, bunların hepsi 1,5- 2 senelik süre içerisinde ciddi altyapı projeler olarak getirildi. Çünkü altyapıyı getirmeden yenilikçi üst katmandaki yenilikçi teknolojileri sizlerin geliştirmeniz mümkün değil. Biz altyapıyı kurup düzenlemelerle pekiştirip olabildiğince sizlere bu organı sunmaya gayret ettik." ifadelerini kullandı.

TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin ise "Birlikte TÖDEB" vizyonuyla bir araya geldikleri ilk günden bu yana, üyelerin sesi ve sektörün birleştirici gücü olmayı önemsediklerini ve tüm çalışmalarını bu doğrultuda titizlikle sürdürdüklerini belirterek, "Finansal teknolojilerin gözde bir sektör haline gelebilmesi ve üyelerimizin sektör lideri kuruluşlar olarak konumlanabilmesi amacıyla tüm görevlerimizi layıkıyla yerin getirmeye çalıştığımız bir yılı daha tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda ödeme ve elektronik para sektörü olarak, yenilikçi çözümler üretmek için sürekli gelişime açık olmak durumunda olduğuna dikkati çeken Bilgetekin, "Düzenleyici kurumlarla iş birliği içinde sektörümüzü olumlu yönde etkileyecek politikaların belirlenmesine yardımcı olmak, sektörümüzün sürdürülebilirliği ve istikrarı için gerekli olan düzenleyici çerçevenin oluşturulmasına hep birlikte katkı sunmak elzemdir." dedi.

-Fintek Çırağı Programı

Öte yandan toplantıda verilen bilgilere göre, TÖDEB, öğrenme ve gelişmeye yatırım yapan bir model sunarak nitelikli insan kaynağı talebini ülke gençlerinin potansiyeli ile buluşturuyor. TÖDEB, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Marmara Üniversitesi iş birliği ile Fintek Çırağı Programı'nı hayata geçiriyor. Cumhuriyet'in 100. yılı vesilesiyle ilk yıl 100 genci kabul etmeyi hedefleyen TÖDEB, Fintek Çırağı Programı kapsamında sektörün insan kaynağı gereksinimlerinden yola çıkarak tasarladığı bir müfredat sunacak.

Bir akademik yıla yayılacak ve 28 haftadan oluşacak programın ilk yarısında, mevzuat ve bilgi teknolojileri temelli dersler ile geliştirilmiş bir müfredat izlenecek. Dersler hibrit (hem sınıf içi hem de çevrim içi) olarak uygulanacak ve Marmara Üniversitesi akademisyenleri liderliğinde gerçekleştirilecek.