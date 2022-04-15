TOBB'un "Rusya-Ukrayna Savaşı: Küresel Ticarete Etkileri" toplantısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Tamer Kıran, Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırısını kabul edilemez olarak gördüklerini belirterek, "Öte yandan Rusya da Ukrayna da bizim yakın komşumuz. Her ikisi de önemli ticaret ortaklarımız. Dolayısıyla yanı başımızdaki bu savaşın, Türkiye ekonomisine olumsuz etkilerini de dikkatle takip ediyoruz." dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB-ETÜ) iş birliğinde "Rusya-Ukrayna Savaşı: Küresel Ticarete Etkileri" konulu yuvarlak masa toplantısı TOBB İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi.

TOBB Başkan Yardımcısı Tamer Kıran, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, salgın sonrası değer zincirlerindeki kopmalar, ham madde fiyatlarındaki artış, arz güvenliği sorunları ve ülkeler arasındaki farklı toparlanma süreçleri ile mücadele edilirken, bu defa Rusya-Ukrayna savaşının dünyanın gündeminde oturduğunu dile getirdi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırısını kabul edilemez olarak gördüklerini ve Ukrayna'nın egemenliğine, siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinden yana olduklarını vurgulayan Kıran, "Öte yandan Rusya da Ukrayna da bizim yakın komşumuz. Her ikisi de önemli ticaret ortaklarımız. Dolayısıyla yanı başımızdaki bu savaşın, Türkiye ekonomisine olumsuz etkilerini de dikkatle takip ediyoruz. Diğer taraftan, Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı uygulamaya başladığı yaptırımlar da küresel ticaret ve finans yapısını doğrudan etkiliyor. Önümüzdeki dönemde, orta ve uzun vadede, bu yaptırımların küresel ekonomiyi nasıl dönüştüreceğini şimdiden öngörmek çok da kolay değil. İş dünyasının ve ilgili kesimlerin bir araya gelerek bu konuyu derinlemesine irdelemesinde fayda görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu nedenle, bugün burada TOBB, TOBB-ETÜ ve ICC Türkiye Milli Komitesi olarak, en büyük küresel iş dünyası örgütü olan Milletlerarası Ticaret Odası Genel Sekreteri John Denton ile Rusya-Ukrayna savaşının küresel ticarete etkilerini iş dünyasından temsilcilerinin katılımıyla değerlendirme arzusunda olduklarını aktaran Kıran, "ICC gibi referans kurumların rehberliğinde, pandemi sonrası ekonomide yaşanan zorluklarla birlikte Rusya'ya yönelik yaptırımların küresel ekonomik sisteme etkileri ne olacak? Buna karşılık alınacak önlemler neler olmalı? Bu sorulara cevap bulmak için birlikte çalışmalıyız." dedi.

"Yeşil dönüşüme hazır olmak gerekiyor"

TOBB Başkan Yardımcısı Kıran, hem salgın sonrasında küresel tedarik zincirinde yaşanan dönüşümün, hem de yeşil mutabakat ve iklim değişikliği çerçevesinde atılan adımların önemli fırsatları ve tehditleri de içinde barındırdığını dile getirerek, yeşil dönüşüme hazır olunması gerektiğini ve daha adil ve küresel bir ticaret mimarisine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

ICC'nin dünyada ticaretin ve yatırımların artması için çalışan en büyük iş dünyası kuruluşu olduğunu vurgulayan Kıran, ICC'nin, küresel ticaretin dengeli şekilde gelişmesi ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılması için birçok adım attığını ve 1. Dünya Savaşı'nın, uluslararası ticarete verdiği zararı hafifletmek için bir grup girişimci tarafından, "barışın tüccarları" sloganıyla kurulduğunu bildirdi.

"Daha fazla yatırım yapmaya hazırız"

ICC Genel Sekreteri John Denton ise Türkiye'de bazı yatırımların mevcut olduğunu ve bu yatırımlardan oldukça memnun olduklarını söyledi.

Türkiye'de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Denton, "Makroekonomik temelleri güçlü Türkiye'nin bu anlamda daha fazla yatırım yapmaya hazırız. Her zaman burada olmak çok güzel. Hem bir yatırımcı hem de bir dostunuz olarak bunu söylüyorum." dedi.

Denton, ICC Girişimcilik Merkezi İstanbul Bölge Ofisi'ni kurduklarını anımsatarak, "Burada girişimciliğe daha fazla yatırım yapmak istiyoruz. Küresel anlamda bizim için bir ışık tutuyor. Bunu küresel bir hareket kapsamında değerlendiriyoruz ve en büyük global ekosistemi oluşturmak istiyoruz girişimcilik anlamında. Dünya çapında bunu etkinleştirmek istiyoruz. Türkiye'deki girişimcilerin de Gana'daki girişimcilerle konuşabilmesini istiyoruz ya da Jakarta'daki girişimcilerle konuşmasını istiyoruz. Bu benzersiz bir platform olarak ICC bünyesinde gerçekleşiyor. Gelecekte de bu tür dönüşümlere öncülük edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Sonuçların neler olacağını da şu anda bilemiyoruz"

Dünyada salgının hala devam ettiğini ve bunun üstüne de Ukrayna-Rusya savaşının eklendiğini belirten Denton, "Bu, Rusya'nın nedensiz ve kabul edilemez işgalidir. Gerçekten eşi, benzeri görülmemiş bir mülteci kriziyle de karşı karşıyayız ve Türkiye'nin de çok alışkın ve hazırlıklı olduğu bir durum bu aslında. Çünkü Suriye'den, Afganistan'dan ve diğer yerlerden çok fazla mülteciye cömert bir ev sahipliği yaptı. Burada şu an neredeyse 5 milyona yakın mülteciye kapılarımızı açtık ve yine Ukrayna'da yerlerinden edilmiş olan çok fazla insan var ve yüzde 80'i mültecilerin kadınlar ve çocuklardan oluşuyor. Olağanüstü bir mülteci krizi bu." diye konuştu.

John Denton, savaşın ve mülteci krizinin neden olacağı ekonomik sonuçlarının ne olacağını kimsenin tam olarak bilemeyeceğine dikkati çekerek, "Dünya tarihinde hiçbir zaman, 20. ve 21. yüzyıldan bahsediyorum, bu boyutta ekonomik yaptırımlar görmemiştik. G20 ekonomisine yapılan bir yaptırım var ve hatta kriz başlayana kadar 11'inci sıradaydı Rusya. Böylesine bir ölçekte yaptırım görmemiştik. İtalya'da 1935 yılında yaptırımlar yapılmıştı çünkü bir işgal olmuştu, Etiyopya'ydı o zamanlar karşı karşıya kaldığımız kriz ve o zaman dahi ekonominin boyutu bugünkü Rusya ile kıyasladığımızda orantısız ölçüde küçüktü. Bu anlamda sonuçların neler olacağını da şu anda bilemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ICC'nin Ukrayna'daki faaliyetlerinin devam ettiğini anlatan Denton, bu kapsamda Ukraynalı iş insanlarıyla görüşmeye ve kalıcı insani çalışmalar yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Toplantı, konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam etti.