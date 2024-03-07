TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 8 Mart etkinliği düzenledi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri ve il başkanları "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla bir araya geldi.

Birlik ve bağlı kadın girişimciler kurulunun işbirliğiyle TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen etkinliğe oda ve borsaların kadın yönetim kurulu, meclis başkan ve üyeleri ile kadın genel sekreterleri katıldı.

Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, buradaki konuşmasında, ekonomide ve sosyal yaşamda sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasının nüfusun yarısını oluşturan kadınların, yaşamın tüm alanlarına aktif katılımlarıyla mümkün olduğunu söyledi.

"Ekonomik krizler kadınların iş hayatına katılmalarıyla düzelecek"

Öztürk, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 100 kadından 60'nın çalıştığını, Türkiye'de ise 100 kadından 31'inin iş gücüne katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"İş yaşamına katılsa da 'görünmez emek' denen ücretsiz işler yapıyorlar. Kadının iş gücüne katılımı ekonomik ve sosyal yaşamının sürdürülebilirliği açısından kesinlikle gerekliliktir. Dünya genelinde var olan ekonomik krizler ve adaletsiz büyüme kadınların iş hayatına katılmaları ile düzelecektir. Eğer kadınlar ekonomiye erkeklerle eşit oranda katkı sağlarsa gayri safi milli hasıla büyüyecek, yoksulluk azalacak, karar alma süreçleri kısalacak, toplumsal hayat iyileşecek ve dünya barışı da güçlenecektir."

"Kadın istihdamı desteklenmelidir"

Kadınların iş ve sosyal hayatta güçlendirilmesine ve cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına da değinen Öztürk, bu konudaki önerilerini şöyle sıraladı:

"Her şeyden önce milli politikalar, devlet ve kurumlardaki mevzuatlar gözden geçirilmelidir. Kadın siyasetçi, kadın istihdamı, kadın kota uygulamalarında ciddi hedefler koyulup desteklenmelidir. Eşit işe eşit ücret almamız sağlanmalıdır. Kısa çalışma saatleri ve esnek çalışma saatleri ile kadına pozitif ayrımcılık yapılmalıdır. Miras hukukunda kızlara adil davranılması son derece önemlidir. Kreş sayısı artırılmalı ve yaygınlaştırılmalı kadınlarımızın her yaş çocuklarını güvenip bırakabilecekleri eğitim kurumları açılmalıdır. İş kurmak isteyen kadına maddi destek sağlama, daha önce kredi verilen ama nefesi kesilen kadın şirketlerine 'ikinci şans' uygulaması getirilmelidir. Vergi afları veya benzer aflar çıkarırken pozitif ayrımcılık konularında ciddi adımlar atılmalıdır. Kadınlar eşit hak ve eğitim fırsatlarından yararlanmalı, sanayi, ekonomi, teşvik politikalarının dağılımında eşitlik, ücret ve fırsat eşitliği sağlanmalıdır."

Kadınların üzerindeki sosyal baskıların kaldırılması gerektiğine işaret eden Öztürk, üst düzey yönetici kadınların, rol model olarak desteklenmesinin önemini vurguladı.

Öztürk, her meslekte kadınlara öncelik tanınması gerektiğine inandıklarını dile getirerek, "Misyon ve stratejiler belirlenirken kadın ve erkek dengeli görevlendirilmelidir. Hak ve sorumluluklarda eşitlik sağlanmalıdır. Eşitlik sağlanıncaya kadar kadınlara her alanda öncelik sağlanması son derece önemlidir." diye konuştu.

"Kadın girişimciler teşvik edilmeli"

TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünyada hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmede, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez." sözünü hatırlatarak, İstiklal Harbi'nde üstün başarılar gösteren bütün kadınları rahmet ve minnetle andı.

Cinsiyet ayrımcılığının ortadan kalktığı bir dünya temennisinde bulunan Yavuz, Türkiye'de gelişme sağlanan alanlardan olan kadın girişimciliği ve istihdamında TOBB'un, kadın ve genç girişimci kurullarının büyük rolü olduğunu ifade etti.

Yavuz, TOBB Kadın Girişimciler Kurulunun, kadınların ekonomide daha fazla söz sahibi olmasını sağlayacak çalışmalara imza attığını belirtti.

Son 15 yılda Türkiye'deki tüm işverenler içinde kadınların oranının iki katına çıktığını ve yüzde 12'ye ulaştığını anlatan Yavuz, "Şimdi hedefimiz, kadın girişimci oranını daha da yukarılara taşımaktır. Buna destek vermek üzere, kamu ihalelerinde kadın imalatçının ürünlerinin yüzde 15 kota ile alınarak, kadın girişimcilerin teşvik edilmesini her fırsatta dile getiriyoruz." dedi.

Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk'e, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anısına, plaket takdim edildi.