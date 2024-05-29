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TOBB Havza 25 Mayıs Anaokulu İnşaatı Devam Ediyor

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Havza'da yapılacak anaokulunun inşası sürüyor. TOBB Havza 25 Mayıs Anaokulu, 154 yeni okul binası yapılmasını kapsayan projenin bir parçası olarak inşa ediliyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Ulusal Eğitime Katkı Protokolü" kapsamında Havza'da yapılacak anaokulunun inşası sürüyor.

Yaklaşık 2 bin 200 metrekare alanda 1230 metrekare inşaat alına sahip, 2 katlı ve 6 derslikten oluşan TOBB Havza 25 Mayıs Anaokulu inşaat alanında Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar incelemede bulundu.

Acar, okulun Ulusal Eğitime Katkı Protokolü kapsamında 154 ilçede 154 yeni okul binası yapılmasını kapsayan proje dahilinde yapıldığını anlatarak, "İnşaat Havza TSO gözetiminde devam ediyor. Okul inşaatının bir an evvel bitirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. İlçemize eğitim yatırımını kazandıran TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ve ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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