TOBB Genel Kurulu'nda branda çatı çöktü: 6 yaralı
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TOBB bahçesinde oluşturulan branda çatının çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde çatının yağış ve rüzgarın etkisiyle çöktüğü, çevredeki vatandaşların etrafı kaçtıkları görüldü.
ÇÖKME ANI KAMERADA
TOBB bahçesinde oluşturulan branda çatının çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde çatının yağış ve rüzgarın etkisiyle çöktüğü, çevredeki vatandaşların etrafı kaçtıkları görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Türkay - Güncel