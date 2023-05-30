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TOBB Genel Kurulu'nda branda çatı çöktü: 6 yaralı

TOBB Genel Kurulu'nda branda çatı çöktü: 6 yaralı

Güncel Haberler

TOBB bahçesinde oluşturulan branda çatının çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde çatının yağış ve rüzgarın etkisiyle çöktüğü, çevredeki vatandaşların etrafı kaçtıkları görüldü.

ÇÖKME ANI KAMERADA

TOBB bahçesinde oluşturulan branda çatının çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde çatının yağış ve rüzgarın etkisiyle çöktüğü, çevredeki vatandaşların etrafı kaçtıkları görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Türkay - Güncel

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