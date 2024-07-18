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TOBB Başkanı: Ülkedeki depo kapasitesi 11 milyon tona ulaştı

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Dinar ilçesindeki açılış töreninde yaptığı konuşmada, ülkedeki depo kapasitesinin 11 milyon tona ulaştığını belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ülkedeki depo kapasitesi tam 11 milyon tona ulaştı." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Dinar ilçesinde Afyon borsa tarım ürünleri lisanslı depoculuk tesisi açılış töreninde yaptığı konuşmada, hem üreticinin kazancını artıran hem de sanayiciye kolaylık sağlayan lisanslı depoculuğun Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin girişimiyle başladığını söyledi.

2005 yılında bugünkü lisanslı depoculuk sisteminin temelini oluşturan kanunun TOBB'un katkılarıyla hazırlandığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Özel sektör lisanslı depoculuk yatırımını teşvik etmek üzere 2010 yılında ülkemizin tarım sektöründeki lider kurumu Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) vezTOBB ile ortak LİDAŞ'ı kurduk." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, "Ülkedeki depo kapasitesi tam 11 milyon tona ulaştı. Ticaret Borsaları ellerini taşın altına koydu. Elektronik satış salonları, akredite laboratuvarları, canlı hayvan borsaları, lisanslı depolarıyla ticaret borsaları tarım ve hayvancılık sektörünün gelişmesini sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Açılışta, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler de birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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