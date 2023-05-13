TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan 'Anneler Günü' mesajı Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, anneliğin, fedakarlık ve karşılıksız sevginin en güzel örneği olduğunu belirterek, "Anneler toplumun geleceğini şekillendiren en büyük öğretmenlerdir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, anneliğin, fedakarlık ve karşılıksız sevginin en güzel örneği olduğunu belirterek, "Anneler toplumun geleceğini şekillendiren en büyük öğretmenlerdir." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, "Anneler Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, anne sevgisinin fedakarlıkların en yüce hali olduğunu bildirdi.

Annelerin yüreğindeki sevgi kadar, yeryüzünde daha saf ve güçlü bir şey olmadığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere, tüm annelerimizin bu anlamlı gününü kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, anneliğin, fedakarlık ve karşılıksız sevginin en güzel örneği olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Onların yüreğindeki iyilik ve güzellik, evladı için gerçek bir cennettir. Anneler, toplumun da geleceğini şekillendiren en büyük öğretmenlerdir. Onlar bereketin ve başarının altına imza attıklarını bizlere defalarca göstermişlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle bütün annelerimize şükranlarımı sunar, saygı ve hürmetlerimi iletirim. Kaybettiklerimizin de mekanı cennet olsun. Anneler Günü kutlu olsun."