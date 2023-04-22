TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan '23 Nisan' mesajı Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, milletinin ferasetine ve vicdanına güvenenlerin her zaman kazandığını belirterek, "Kurtuluş Savaşı döneminden bugünlere milletimizin iradesiyle çok büyük yollar katettik." ifadesini kullandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, milletinin ferasetine ve vicdanına güvenenlerin her zaman kazandığını belirterek, "Kurtuluş Savaşı döneminden bugünlere milletimizin iradesiyle çok büyük yollar katettik." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 103. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, milletin kararının üzerinde bir karar olmadığına işaret etti.

Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyacak gücün, ulusun egemenliği olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, TBMM'nin açılışının ve milli egemenliğin kabulünün yıl dönümünü bir kez daha coşku ve sevinçle kutladıklarını bildirdi.

Dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünyayla paylaşan ilk ve tek ülke olmanın da gururunu yaşadıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu gurur gününü bizlere yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına şükran ve minnet duyuyoruz. Milletinin ferasetine ve vicdanına güvenenler her zaman kazanır. Kurtuluş Savaşı döneminden bugünlere milletimizin iradesiyle çok büyük yollar katettik. Onların canlarını ortaya koyarak verdikleri bu mücadeleyi, iş dünyası olarak hiç durmadan çalışarak, istihdamı ve üretim gücümüzü büyüterek sürdüreceğiz. Bizim hedefimiz dünyanın en büyük ekonomileri arasına girmek, halkımızın yaşam kalitesini, sosyal, kültürel ve maddi zenginliğini artırabilmektir. Bu duygu ve düşüncelerle Türk iş dünyası adına, aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı can-ı gönülden kutluyorum."