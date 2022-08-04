TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Zengin olmanın yolu ticaret ve sanayiden geçer

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bir dizi ziyaret için Bitlis'e geldi. Hisarcıklıoğlu, "Ahlat ve Tatvan'a geldiğim için çok mutluyum. İlk defa Türkiye'nin markası olan her şeyi yerli olan dünya otomobil teknolojisiyle aynı anda yarışa çıkacağımız yüzde 100 elektrikli otomobili ve yüzde 51 yerli ve milli olmak üzere 29 Ekim'de fabrikanın açılışını Gemlik'te yapacağız. İnşallah, mart ayında Bitlis ve Tatvan yollarında TOGG arabasını göreceğiz. Zengin olmanın yolu ticaret ve sanayiden geçer" dedi.

Muş'taki temaslarının ardından dün gece Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki oda başkanları, Ahlat ilçesindeki Selçuklu Mezarlığını ziyaret etti. Millet Bahçesinde adına verilen yemeğe katılan Hisarcıklıoğlu'na, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban tarafından kaftan ve kılıç hediye edildi. Tatvan ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odasının Kuruluşunun 50'nci yılı nedeniyle Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Bitlis Valisi Oktay Çağatay, bölge ticaret ve sanayi odaları başkanları, Ticaret ve Sanayi Odasına bağlı üyeler katıldığı plaket programında konuşan Hisarcıklıoğlu, Ahlat ve Tatvan'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Aslında hepimizin giriş yeri Ahlat. Burada yatanların hepsinin ruhlarına Fatiha okuyoruz. Allah mekanlarını cennet eylesin, Allah hepsinden razı olsun. Eğer bugün burada Müslümanlar bu topraklarda, Anadolu'da yaşıyorsa bunların hepsinin çok katkısı var. Buraya ilk defa geldik. Bundan sonra da buranın tanıtımına zaten devlet en üst noktada sahip çıkılıyor. İnşallah biz de iş dünyamızın gerek Ahlat gerek Nemrut Krater gölü dahil olmak üzere buranın tanıtımına katkı vereceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından program üyelere yapılan plaket takdimi ile son buldu. Hisarcıklıoğlu, Tatvan Belediyesi, Bitlis Valiliği ve Bitlis Ticaret ve Sanayi Odasını da ziyaret etti.