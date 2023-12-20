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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Yöresel Ürünlere Sahip Çıkmalıyız

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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli Ticaret Odası'nın Aralık ayı meclis toplantısında yöresel ürünlere sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, markalaşmanın önemini ve tescil sürecini anlattı.

KOCAELİ Ticaret Odası'nın (KOTO) Aralık ayı meclis toplantısının konuğu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yöresel ürünlere sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "Zengin olmak, bölgenizi zengin etmek istiyorsanız kendi yöresel ürünlerimize sahip çıkacağız. Önce içeride Patent Kurumu'na tescil ettireceğiz daha sonra da Avrupa Birliği'ne tescil ettireceğiz. Ne ürünümüz varsa araştırın, markalaştırın, dünyaya satın" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bugün Kocaeli Ticaret Odası'nın Aralık ayı meclis toplantısının konuğu oldu. KOTO Başkanı Necmi Bulut, oda yöneticileri ve üyelerinin katıldığı meclis toplantısında konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 3 yıl süren bilimsel çalışmalar sonucunda benzersizliği kanıtlanan, 26 Eylül 2023 tarihinde tescil alan 'Kandıra Manda Yoğurdu' hakkında, "Bunu Avrupa Birliği noktasında tescil ettirmek için de her türlü desteği vereceğiz" dedi.

'MARKALAŞTIRMAYINCA PARA ETMİYOR'

Ürünlerde markalaştırma vurgusu yapan Hisarcıklıoğlu, "Markalaşmanın yolu markayı tescil ettirmekten, ürünün kalitesini tescil ettirmekten geliyor. 1 yılda 81 ili geziyorum. 160 ilçede örgütlüyüz. Türkiye'yi gezin. Neredeyse her ilçede kendi yöresel peynirimiz var ama markalaştıramayınca para etmiyor. Fransa'nın rokfor peynirinin yılda Fransa'ya kazancı 1 milyar dolar. Allah bize öyle bir zengin coğrafya vermiş ki neredeyse her ilçede bir peynir çeşidimiz var ama markalaştırmayınca para etmiyor. Kandıra'nın manda yoğurdu tescil oldu bundan sonra Avrupa Birliği'nde tescil ettireceğiz ondan sonra. Birçok tescil var, onları bitirdikten sonra bundan nasıl para kazanabiliriz, nasıl marka değerimizi artırabiliriz bununla ilgili çalışmaya da başlayacağız" ifadelerini kullandı.

'TESCİL EDİLEN ÜRÜN SAYISI 700'Ü GEÇTİ'

Coğrafi işaretlerin önemine değinen Hisarcıklıoğlu, "Eğer coğrafi işaretler bugün bu kadar biliniyor ve önemseniyorsa bunda Türkiye genelindeki oda, borsa başkanlarının çok büyük emekleri var. Neredeyse Türkiye'nin tescilli ürünlerinin yüzde 50'si benim oda, borsalarım tarafından alındı. Bu işe oda, borsalarımız sahip çıktı. 2010'dan bu yana coğrafi işaretleri ürünlerin yüzde 40'ını oda ve borsalarım tescil ettirdi. Şu anda onlar tarafından tescil edilen ürün sayısı 700'ü geçti" dedi.

'BİRÇOK DEĞERİMİZİ YUNANLARA KAPTIRDIK'

"Geçmişte bu işin farkında değildik" diyen Hisarcıklıoğlu, "Sadece yurt içi tescille de bu iş gitmiyor. Yurt dışında da tescil ettirmek küresel pazarlara girmek çok önemli, para orada. O parayı kazanabilmenin yolu da yurt dışı pazarlara sokmak. Şu ana kadar Avrupa Birliği'nde tescil ettirdiğimiz ürün sayısı 18. 50 ürünümüz de şu anda değerlendirme aşamasında. Geçmişte biz bu işin farkında değildik. Birçok değerimizi Yunanlılara kaptırdık. Neredeyse aynı coğrafya olduğu için, aynı ürünler onlarda da var. 50 tane ürün değerIendirme aşamasında, biz de bunu adım adım takip ediyoruz" diye konuştu.

'NE ÜRÜNÜMÜZ VARSA ARAŞTIRIN, DÜNYAYA SATIN'

Yöresel ürünlere sahip çıkılması gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "TOBB olarak Türk Kahvesi'ni hem ülkemizde hem de Avrupa Birliği'nde geleneksel ürün olarak tescil edilmesi için elimizi taşın altına koyduk. Şu önemli hususun hepimiz farkında olmalıyız. Bu topraklarda çıkan ürünlerin değerini önce biz bilmezsek dış pazarlara da anlatamayız. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bu ürün çeşitliliğine sahibiz. Zengin olmak, bölgenizi zengin etmek istiyorsanız kendi yöresel ürünlerinize sahip çıkacağız. Önce içeride Patent Kurumu'na tescil ettireceğiz daha sonra da Avrupa Birliği'ne tescil ettireceğiz. Ne ürünümüz varsa araştırın, markalaştırın, dünyaya satın" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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