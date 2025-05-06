TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Vergi Denetimine Karşı Değiliz Ama Polisiye Tedbirler Yetersiz
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, vergi denetimine karşı olmadıklarını ancak her işletmenin kapısına vergi memuru koymanın vergi gelirlerini artırmakta yetersiz olduğunu belirtti. Kayıtdışı ekonomiyle mücadelede vergi sisteminin adil ve şeffaf olması gerektiğini vurguladı.
(ANKARA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Vergi denetimine karşı değiliz. Kayıtdışı ekonomiyle mücadeleyi destekliyoruz. Her işletmenin, her fabrikanın kapısına vergi memuru koyarak, polisiye tedbirler alarak, vergi gelirleri arttırılamaz. Hakkaniyet de sağlanamaz" ifadesini kullandı.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kayıt dışı üretim ve satışla mücadele için "Bütün OSB'lerin girşi çıkışlarına, bütün hallerin giriş çıkışlarına vergi memuru koyacağız. Büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına kalıcı maliyeciler koyacağız" açıklamasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
"Vergi denetimine karşı değiliz. Kayıtdışı ekonomiyle mücadeleyi destekliyoruz. Vergi sistemi adil ve şeffaf olmalı. Girişimcinin çalışma şevkini kırmamalı. Her işletmenin, her fabrikanın kapısına vergi memuru koyarak, polisiye tedbirler alarak, vergi gelirleri arttırılamaz. Hakkaniyet de sağlanamaz."