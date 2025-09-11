TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Tekirdağ'da Anaokulu Açılışı Yaptı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Tekirdağ'da TOBB Anaokulunun açılışını yaptı.

Programı kapsamında Çorlu ilçesine gelen Hisarcıklıoğlu, ilk olarak Cumhuriyet Mahallesi'nde 8 derslikli anaokulunun açılış törenine katıldı.

İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün yaptığı duanın ardından okulun açılış kurdelesi kesildi.

Hisarcıklıoğlu daha sonra Vali Recep Soytürk, CHP Tekirdağ Milletvekilleri Nurten Yontar, İlhami Özcan Aygun ve beraberindekilerle sınıfları gezdi.

Hisarcıklıoğlu ve Vali Soytürk daha sonra okul bahçesine fidan dikti.

Açılış sonrası gazetecilere açıklama yapan Hisarcıklıoğlu, 2025-2026 eğitim öğretim yılında 45 yeni okulu öğrencilerle buluşturduklarını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, verdikleri katkılardan dolayı oda ve borsa başkanlarına teşekkür etti.

Türkiye'nin geleceğine önem verdiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Yapacağımız 52 okul ile 307 okula kavuşmuş olacağız. Bu da bir rekor. Odalar ve Borsalar Birliği camiası olarak kaynakları en güzel ve rasyonel şekilde gençlerimize, geleceğimize yatırım yaparak harcıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, geçen yıl 43 okul açtıklarını ve 10 okulun inşaatının sürdüğünü belirterek, 56 okulun ise projelendirme aşamasında olduğu bilgisini paylaştı.

Daha sonra konuşan Vali Soytürk ise katkılarından dolayı Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.

Tekirdağ'da 106 okulun yapıldığını belirten Soytürk, okulların yarısının hayırseverlerin, 4'ünün TOBB'un desteğiyle inşa edildiğini aktardı.