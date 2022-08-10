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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Gençlerimizi mesleki eğitim merkezlerine kayıt olmaya, işverenlerimizi de mesleki eğitim merkezlerinden öğrenci almaya...

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TOBB başkanı Hisarcıklıoğlu'nun konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokol Töreni'ne katıldı.

TOBB başkanı Hisarcıklıoğlu'nun konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokol Töreni'ne katıldı.(7)

AA / Cebrail Karabulut - Güncel

Mahmut Özer Ziya Selçuk Türkiye Güncel Haberler

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