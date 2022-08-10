TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Gençlerimizi mesleki eğitim merkezlerine kayıt olmaya, işverenlerimizi de mesleki eğitim merkezlerinden öğrenci almaya...
- Güncelleme:
TOBB başkanı Hisarcıklıoğlu'nun konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokol Töreni'ne katıldı.
TOBB başkanı Hisarcıklıoğlu'nun konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokol Töreni'ne katıldı.(7)
AA / Cebrail Karabulut - Güncel