TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Birlik Çağrısı

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Birbirimizi ötekileştirmeyelim. Etnik kökeninden, meşrebinden, inancından, farklı siyasi görüşünden de olsa birbirinizi germeyin. Bizim bizden başka dostumuz yok. Birlik olursak bizim şu bileğimizi dünyada bükecek hiçbir şey yok" dedi.

Gebze'de toplu açılış ve temel atma törenine katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gebze'nin Türkiye'nin sanayiyle tanıştığı, üretimle büyüdüğü, teknolojinin girdiği yer olduğunu belirterek, "Bugün ülkemizde ikinci büyük ihracatçı ilimiz bunun da Kocaeli ihracatının yüzde altmışını tek başına Gebze gerçekleştirmektedir. Ülkemizin en büyük organize sanayi bölgeleri Gebze'dir. Gebze'de 10'dan fazla organize sanayi bölgesi, 4 bini aşkın tesisi, 400 binden fazla çalışanı var. Fabrikalarıyla, laboratuvarlarıyla, teknoparklarıyla, Gebze Türkiye'nin üretim motorudur. Gebze katma değeri ve verginin de milli otomobilin sonunda kurulduğu yer. Ama beni en çok mutlu eden şey Gebze artık sadece sanayide değil; eğitimle, sağlıkla, sosyal yatırımlarla da parmakla gösterilecek yerdir" diye konuştu.

'ORTAK AKILDA HEP BERABER BİRLEŞELİM'

Birlik olunca Türkiye'nin bileğini kimsenin bükemeyeceğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Ben bir kardeşiniz olarak sizden bir ricam ne olur birbirimizi ötekileştirmeyelim. Etnik kökeninden, meşrebinden, inancından, farklı siyasi görüşünden dolayı birbirinizi germeyin kardeşim. Bakın bizim bizden başka dostumuz yok. Allah isterse hepimizi aynı yaratırdı öyle mi? Allah hepimizi farklı yaratmış. Niye hepiniz beni sizin gibi olmaya zorluyor? Şu baş parmağınızın izi benzemiyor birbirine. Farklılıklarımız, zenginliğimiz, birbirinizi sevin kardeşim. Bakın seven adam mutlu olur, haberiniz olsun. Seven adam başarılı olur. Farklı düşünüyor diye sakın dışlama. 'Otur istişare et' diyor. Otur konuş. Ortak akılda hep beraber birleşelim. Bunu yaparsak, bakın açık söylüyorum. Dünyayı tanıyan bir kardeşiniz olarak şu bileğimizi dünyada bizim bükecek hiçbir şey yok. Yeter ki birbirimize düşmeyelim. Yeter ki birbirimizi sevelim" ifadelerini kullandı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na günün anısına hediye taktim etti.