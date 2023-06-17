TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Babalar Günü mesajı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Hisarcıklıoğlu mesajında, babaların çocuklarına ömür boyu her türlü desteği vererek, fedakarlık timsali olduğunu belirtti.

Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Büyük bir özveri ile çocuklarına ömür boyu her türlü desteği vererek, fedakarlık timsali olan babalar, her şeyden önce çocuklarının mutluluğunu düşünen erdem sahibi insanlardır" dedi.

Hisarcıklıoğlu'nun mesajı şöyle:

"Türk toplumunun en önemli unsurlarından güçlü aile yapısının korunması ve huzuru için hiçbir özveriden kaçınmayan, sevgisini her zaman üzerimizde hissettiren, dün de bugün de yarın da hep yanımızda olan babalarımızdır.

Çocuklarını bir fidan yetiştirir gibi özenle büyüten babalarımız, çocuklarının geleceğe umutla bakan, topluma faydalı, her anlamda yetişmiş birer birey olmaları için ellerinden gelen tüm gayreti sarf etmektedirler.

Takdirlerin en büyüğüne layık olan babalarımıza, sadece babalar gününde değil, yılın her gününde onlara saygı ve sevgi gösterebilmeli, onlara layık evlatlar olabilmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Türk iş dünyası adına, başta şehit babaları olmak üzere, ebediyete irtihal edenleri rahmetle anıyor, kıymetli babalarımızın, babalar gününü kutluyorum." - ANKARA