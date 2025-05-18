TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, devlet, millet ve iş dünyası olarak hep beraber gençliğe sahip çıkmak ve onların önünü açmak zorunda olduklarını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin medeniyetler yarışında hızla yol almasını, gençlerin ve genç fikirlerin sağlayacağını belirten Hisarcıklıoğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak, Milli Mücadele ateşini yakmasının yıl dönümünü yaşarken, Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar büyük zorluklar ve mücadeleler içerisinde kurulduğunu ve bugünlere geldiğini, aziz şehitlerimize minnet ve şükran duygularıyla bir kez daha idrak etmekteyiz." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Atatürk'ün bu anlamlı günü, bayram olarak hediye etmek suretiyle, gençlere olan güvenini açıkça ortaya koyduğuna işaret ederek, O'nun gençlere duyduğu güveni ve inancı aynen taşıdıklarını vurguladı.

Gençleri iyi yetiştirmek, onlara iş bulmak ve çare üretmek durumunda olduklarının altını çizen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Onun için daha fazla yatırım ve daha çok girişimci gerekmekte. Bu gerçekten yola çıkarak devletiyle, milletiyle, iş dünyasıyla hep beraber gençliğimize sahip çıkmak, onların önünü açmak zorundayız. Tarihimizin bu anlamlı gününün yıl dönümünde, Türk iş dünyası adına, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlu olmasını diliyor, gazilerimizi ve şehitlerimizi bir kez daha şükranla ve rahmetle anıyorum."