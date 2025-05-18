TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, devlet, millet ve iş dünyası olarak hep beraber gençliğe sahip çıkmak ve onların önünü açmak zorunda olduklarını bildirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, devlet, millet ve iş dünyası olarak hep beraber gençliğe sahip çıkmak ve onların önünü açmak zorunda olduklarını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin medeniyetler yarışında hızla yol almasını, gençlerin ve genç fikirlerin sağlayacağını belirten Hisarcıklıoğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak, Milli Mücadele ateşini yakmasının yıl dönümünü yaşarken, Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar büyük zorluklar ve mücadeleler içerisinde kurulduğunu ve bugünlere geldiğini, aziz şehitlerimize minnet ve şükran duygularıyla bir kez daha idrak etmekteyiz." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Atatürk'ün bu anlamlı günü, bayram olarak hediye etmek suretiyle, gençlere olan güvenini açıkça ortaya koyduğuna işaret ederek, O'nun gençlere duyduğu güveni ve inancı aynen taşıdıklarını vurguladı.

Gençleri iyi yetiştirmek, onlara iş bulmak ve çare üretmek durumunda olduklarının altını çizen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Onun için daha fazla yatırım ve daha çok girişimci gerekmekte. Bu gerçekten yola çıkarak devletiyle, milletiyle, iş dünyasıyla hep beraber gençliğimize sahip çıkmak, onların önünü açmak zorundayız. Tarihimizin bu anlamlı gününün yıl dönümünde, Türk iş dünyası adına, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlu olmasını diliyor, gazilerimizi ve şehitlerimizi bir kez daha şükranla ve rahmetle anıyorum."

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Güncel
PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den İmralı'ya ilk ziyaret

PKK'nın fesih kararı sonrası DEM Parti'den İmralı'ya ilk ziyaret
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak

Yeni düzenlemeyi duyurdu! Bunu yapana 180 bin TL ceza yazılacak
Can pazarı kamerada! Köprüye çarpınca yelkenlere asılı kaldılar

Can pazarı kamerada! Gemi köprüye çarpınca askerler asılı kaldı
Yemen'den İsrail'e füze saldırısı

İsrail'i yatağından kaldıran saldırı! Şüphe ettikleri tek bir grup var
İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu

Anlaşma tamam gibi! Osimhen'in yeni adresini duyurdular
Komşularıyla yemekte buluşan Emel Sayın'dan unutulmaz bir akşam

Komşularıyla yemekte buluştu, unutulmaz bir akşam yaşattı
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
Günlüğünde 2 kişiyi işaret etti! 20 yaşındaki Arzu, Anneler Günü'nde intihar etti

20 yaşında canına kıydı, günlüğünde 2 kişiyi işaret etti
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli

Yüzündeki nefrete bakın: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor

İstanbul'da şoförler kontak kapatıyor, otobüsler çalışmayacak
Fenerbahçe'nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu

Kiralık yolladıkları futbolcu gittiği takımda kral oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.