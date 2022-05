TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Samsun'da fahri doktora unvanı verildi - Haberler

Samsun Üniversitesi tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na fahri doktora unvanı verildi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Samsun'a gelen Hisarcıklıoğlu, Samsun Üniversitesinin 19 Mayıs ilçesindeki Ballıca yerleşkesini ziyaret etti.

Yerleşkedeki Uçuş Akademisi 145 numaralı Uçuş Hangarı'nda düzenlenen törene katılan Hisarcıklıoğlu'na, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın tarafından cübbe giydirilerek fahri doktora beratı tevdi edildi.

Ardından Hisarcıklıoğlu, öğrencilere "Girişimcilik ve Liderlik Fikirleri" konulu ders verdi.

Hisarcıklıoğlu konuşmasında, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, bölününce herkesin kaybedeceğine işaret etti.

Kazanmanın en büyük örneği olarak Kurtuluş Savaşı'nı gösteren Hisarcıklıoğlu, "Bir araya gelince kazanırsın. Biz millet olarak kötü günlerde bir araya geliyoruz, iyi günlerde ise herkes ayrı bir cumhuriyet. Esas iyi günde de bir arada olabilmek. Rahmet ve bereket birlikte hareket etmekten geliyor. Kazanmak istiyorsan birlikte hareket edeceksin. Kimseyi ötekileştirmeden, biz bu hatayı gençliğimizde yaptık. Ama siz yapmayın, hiç kimseyi siyasi fikri, etnik kökeni, mezhebi, dünya görüşü ve aklınıza ne gelirse sakın ha ötekileştirmeyin." diye konuştu.

Her şeyin hayalle başladığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Hayali olmayan bir insan hiçbir şeyi başaramaz. Hayal kurmak en özgür olduğunuz şeydir. Hayallerinizi hedefe çevirin. Zengin olmanın yolu girişimcilikten geçiyor. Ülkenin zenginliği sizin zenginliğinizdir. Hayal kurun, hedefiniz olsun, çok çalışın ve bir markanız olsun. Yaptığınız her işi markalaştırın. Ortaklık kültürünü geliştirin." dedi.

"Bu ülkenin her bir akla ihtiyacı var"

Dijital dönüşümle ortaya yeni ihtiyaçlar ve iş fikirlerinin çıktığını belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"İyi bir girişimci olmak için iyi bir takım kurmalısınız. İyi bir takım lideri olmalısınız. Akıl akıldan üstündür. Eskiler hep derdi 'icat çıkarmayın', ya da 'eski köye yeni adet getirmeyin' diye. Siz icat çıkarın, sürekli icat çıkarın ve eski köylere yeni adetler getirin. Bu icatlar hayal kurmakla çıkıyor. Ortak akılda birleşenler her zaman kazanıyor. Benim siz gençlerden bir ricam var, ortak akılda birleşin, birbirinizi 'şucu' veya 'bucu' diye ayırt etmeyin. Biz, siz gençlere güveniyoruz. Biz, bir araya geldiğimiz her zaman kazanırız. Ama bölününce, hepimiz kaybediyoruz. O yüzden, size tavsiyem, aranızda, ihtilafları değil ittifakları, husumetleri değil muhabbeti güçlendirin. Hiç kimsenin aranıza girmesine, etnik, mezhebi veya kültürel farklılıklar üzerinden sizleri bölmesine müsaade etmeyin. Kimseyi ötekileştiremeyin. Benim fikrimden değil diye dışlarsak biz kaybederiz. Bu ülkenin her bir akla ihtiyacı var. Bir olacağız, beraber olacağız Geleceğe birlikte yürüyeceğiz ve kazanacağız. Dünyanın en büyük ekonomileri arasına gireceğiz. Sizlere inanıyorum, güveniyorum.'"