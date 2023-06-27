TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Kurban Bayramı dayanışma ve kardeşlik duygularını büyütmek için en güzel vesile

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kurban Bayramı'nın dayanışma, paylaşma ve kardeşlik duygularını büyütmek ve bu duyguları içselleştirebilmek için en güzel vesile olduğunu ifade etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kurban Bayramı'nın dayanışma, paylaşma ve kardeşlik duygularını büyütmek ve bu duyguları içselleştirebilmek için en güzel vesile olduğunu ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, mesajında, bir kez daha Kurban Bayramı'nı idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Birlik ve beraberliği, kardeşlik ve dostluğu en sıcak şekilde hissedecekleri bir bayrama daha kavuşabilmenin sevinci içerisinde olduklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Mübarek Kurban Bayramı, dayanışma, paylaşma ve kardeşlik duygularını büyütmek ve bu duyguları içselleştirebilmemiz için en güzel vesiledir. Yoksul durumdaki kardeşlerimizle yapacağınız paylaşımlar, küslerin barışması, sevgi tohumları ekilmesi, bayramların en önemli özelliğidir. Türk iş dünyası adına, milletimizin ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, birlik ve beraberlik içerisinde, sevgi dolu nice bayramlara ulaşmayı dilerim."