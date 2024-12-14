TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Edirne'de Temaslarda Bulundu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Edirne'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Hisarcıklıoğlu, Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti.

Valilik önünde Vali Sezer tarafından karşılanan Hisarcıklıoğlu, Şeref Defteri'ni imzaladı.

Sezer, ziyaret anısına Hisarcıklıoğlu'na Edirnekari tablo, Hisarcıklıoğlu da Sezer'e çini tabak hediye etti.

Hisarcıklıoğlu ve beraberindekiler daha sonra Sezer ile makamında bir görüştü.

Belediye Başkanı Akın'a ziyaret

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı da ziyaret ederek, çalışmalarında başarı diledi.

Akın da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, günün anısına Hisarcıklıoğlu'na tablo hediye etti.

Hisarcıklıoğlu ise Akın'a TOBB'nin hazırladığı Cihan Harbi'nde Türkler kitabını takdim etti.

Ziyarette, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, Tekirdağ Ticaret Borsası Başkanı Osman Sarı, Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altınel, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay ile TOBB yetkilileri yer aldı.