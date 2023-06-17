TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Babalar Günü'nde Babalara Saygı ve Sevgi Gösterilmeli

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, babalara saygı ve sevgi gösterilmesi gerektiğini belirterek, babaların çocuklarının mutluluğunu düşünen erdem sahibi insanlar olduğunu bildirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yılın her gününde babalara saygı ve sevgi gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Türk iş dünyası adına, başta şehit babaları olmak üzere, ebediyete irtihal edenleri rahmetle anıyor, kıymetli babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, "Babalar Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, büyük bir özveriyle çocuklarına ömür boyu her türlü desteği vererek, fedakarlık timsali olan babaların, her şeyden önce çocuklarının mutluluğunu düşünen erdem sahibi insanlar olduğunu bildirdi.

Babaların ailedeki önemine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Türk toplumunun en önemli unsurlarından güçlü aile yapısının korunması ve huzuru için hiçbir özveriden kaçınmayan, sevgisini her zaman üzerimizde hissettiren, dün de bugün de yarın da hep yanımızda olan babalarımızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, çocuklarını "bir fidan yetiştirir gibi" özenle büyüten babaların, çocuklarının geleceğe umutla bakan, topluma faydalı birer birey olmaları için ellerinden gelen tüm gayreti sarf ettiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Takdirlerin en büyüğüne layık olan babalarımıza, sadece Babalar Günü'nde değil, yılın her gününde onlara saygı ve sevgi göstermeli, onlara layık evlatlar olabilmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk iş dünyası adına, başta şehit babaları olmak üzere, ebediyete irtihal edenleri rahmetle anıyor, kıymetli babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum."