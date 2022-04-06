TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Gözlemlediğim odur ki, habercilik etiğine bağlı kalarak, hızlı ve güvenilir bir kaynak olan Anadolu Ajansının bütün çalışanları, aslında her ne kadar profesyonel olsalar da, büyük bir fedakarlık içinde bunu bir vatan hizmeti anlayışıyla yerine getirmektedirler." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'e kutlama mesajı gönderdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milli mücadele yıllarında Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansının, 102'inci yaşını içtenlikle kutladığını belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Yurt içi ve yurt dışındaki ofisleri ile gelişmeleri ve halkların sesini tüm dünyaya evrensel habercilik ilkeleri çerçevesinde duyurmak için çalışan Ajans'ımızın tarihi, adeta Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihiyle özdeştir. 6 Nisan 1920'den bu yana TBMM'nin kuruluşu, Cumhuriyet'imizin ilanı gibi gurur vesilemiz gelişmeler de dahil olmak üzere yaşamın nabzını anlatan, gelişmelere ayna tutan Anadolu Ajansını günümüzün gelişen teknolojilerini takip ederek, bu alanda da ön alması açısından tebrik ediyorum. Gözlemlediğim odur ki, habercilik etiğine bağlı kalarak, hızlı ve güvenilir bir kaynak olan Anadolu Ajansının bütün çalışanları, aslında her ne kadar profesyonel olsalar da, büyük bir fedakarlık içinde bunu bir vatan hizmeti anlayışıyla yerine getirmektedirler. Türk iş dünyası adına, bizi ülkemizin her köşesinden ve dünyadan anında haberdar eden Anadolu Ajansının yeni yaşını, başta şahsınız olmak üzere, bütün personelin nezdinde kutluyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum."