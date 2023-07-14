TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 15 Temmuz'u Unutmadık

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişiminin 7. yılında olduklarını belirterek, "Ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan bu alçakça saldırıyı unutmadık ve unutmayacağız." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, her zaman demokrasinin, milletin ve devletin yanında olduklarını belirtti.

Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin 7. yıldönümündeyiz. Ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan bu alçakça saldırıyı unutmadık ve unutmayacağız. Hain darbe girişiminin ortaya çıkmasıyla birlikte, TOBB ve oda-borsa camiası olarak tepkimizi ilk anda ortaya koyduk. Darbe girişimine karşı ilk harekete geçen, ilk inisiyatif alan meslek örgütü olduk. Daha darbe bildirisi okunur okunmaz, çıktık, 'Milletin iradesi ve demokrasi dışında hiçbir iradeyi tanımıyoruz. Gün demokrasiye sahip çıkma günüdür.' dedik. TOBB ve oda-borsa camiası olarak, demokrasinin, milletimizin ve devletimizin yanındayız. Bu demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden, milli direnişin kahraman şehitlerine Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar diliyor, gazilerimizi minnetle anıyoruz."