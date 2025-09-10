TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Beypazarı Ticaret Odası’nı Ziyaret Etti

TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu heyetinden Beypazarı Ticaret Odası'na ziyaret.

Beypazarı Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hande Öztürk ve beraberindeki heyet, Beypazarı Ticaret Odası Başkanı İrfan Çelik'i ziyaret etti.

Kadın girişimcilerin güçlendirilmesine yönelik projelerin ele alındığı ziyarette, Kurul Başkan Yardımcısı Hamiyet Kayalı ve Merve Yıldız ile İcra Kurulu üyeleri Atanur Doğan Erten, Aslı Doğan, Nazik Erenoğlu ve Müge Ertuğrul Güzel de yer aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Çelik, ilçedeki kadın girişimcilere yönelik konular üzerine görüşmelerde bulunduklarını kaydetti.

Beypazarı Mili Eğitim Müdürü Uslu'dan ziyaret

Beypazarı Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, İlçe Müftüsü Mehmet Süsün'ü ziyaret etti.

Uslu, beraberindeki Şube Müdürleri Murat Kılıç ve Abdullah Gürcan ile Süsün'ü makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette, iki kurum arasında yapılabilecek ortak çalışmalar da ele alındı.

AK Parti İlçe Başkanlığında toplantı

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı.

Parti binasında düzenlenen toplantı, İlçe Başkanı Halil Etili başkanlığında gerçekleştirildi.

Kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alındığı toplantıda, yapılan çalışmalar değerlendirildi.