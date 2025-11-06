Kadın Girişimciliğe Destek Projeleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2021'de başlattığımız Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi ile ne eğitimde ne istihdamda olan genç kadınlara mesleki eğitim, güçlenme ve mentörlük desteği sunuyoruz. Bu kapsamda 4 bin 500'e yakın genç kadına ulaştık, yüzlercesinin istihdama katılımını sağladık." dedi.

Ankara Sanayi Odası'nda (ASO) Bakan Göktaş, ASO Başkanı Seyit Ardıç ve girişimci kadınların katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ankara Kadın Girişimciler Kurulu 3. İl Kurul Toplantısı düzenlendi.

Göktaş, burada yaptığı konuşmada, Ankara'nın üretken ve vizyoner kadınlarıyla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, girişimci kadınların ülkenin gelişimine, şehrin kalkınmasına değer kattığını söyledi.

Kadın girişimcilerin sürdürülebilir kalkınmanın en güçlü halkası olduğunu vurgulayan Göktaş, "Kadınların ekonomik hayata katılımı arttıkça verimlilik artar, yenilik artar, toplumsal refah yükselir. Kadın girişimciler istihdam yaratan, üretimi çeşitlendiren, yenilik getiren ve sosyal sorumluluk bilincini ekonomiye taşıyan öncülerdir." diye konuştu.

Yerelde kalkınmanın güçlenmesinde kadın girişimcilerin payının yadsınamaz olduğuna işaret eden Göktaş, bu nedenle kadınların ekonomide daha görünür, güçlü ve etkin olmasını bir kalkınma meselesi olarak gördüklerini ifade etti.

"Güçlü bir ekosistem oluşturmayı hedefliyoruz

Bakanlık olarak, kadınların iş dünyasında daha fazla yer alması ve girişimcilik ekosisteminde daha güçlü temsili için çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Kadınların, dijital teknolojileri etkin kullanan, çevreye duyarlı, yenilikçi ve kapsayıcı iş modelleriyle güçlü roller üstlenmeleri hedeflerimizden biridir. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı bu hedefi gerçeğe dönüştüren adımları içeriyor. Eylem planımız doğrultusunda, kadınların ekonomik hayata katılımlarını artıracak projeler hayata geçiriyoruz. Eğitim ve mentörlük programlarıyla her gün daha fazla kadının hayatına dokunuyoruz. 8 Mart'ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle oluşturulan Koordinasyon Kurullarıyla da tüm projelerimizi yerelde daha bütüncül şekilde yürütüyoruz."

Göktaş, kadın girişimcileri destekleyen anlayışla hareket ettiklerini, kadınların iş fikirlerini gerçeğe dönüştürebilmeleri ve büyütebilmeleri için her aşamada yanlarında olduklarını söyledi.

Bakan Göktaş, geçen ay başlattıkları Yükselen Kadınlar Programı ile girişimci kadınların bilgi, beceri ve liderlik kapasitelerini güçlendirdiklerinin altını çizerek, "Yedi bölgede gerçekleştireceğimiz bu programla, yerelden ulusala kadın girişimciliğini büyüten, ilham veren ve birbirini destekleyen güçlü bir ekosistem oluşturmayı hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Kadınlara hobilerini e-ticaret aracılığıyla kazanca dönüştürme imkanı sunduk"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde kadın girişimcilerin sadece üretimde değil, yeniliğin ve dönüşümün merkezinde yer almalarını sağladıklarını vurgulayan Göktaş, "Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalardan biridir. Böylece temiz teknoloji alanında, çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve katma değeri yüksek iş fikirleri geliştiren kadın girişimcilere destek oluyoruz. 'Kadingirisimci.gov.tr' sitemizle kadın girişimciliğini desteklemek için tüm kurumların çalışmalarını tek bir portalda bir araya getirdik. Bunun yanı sıra kadın kooperatiflerini her aşamada destekleyerek daha güçlü yapılar haline getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Göktaş, kadın girişimcilere ve kooperatiflere proje hazırlama eğitimi vererek kırsal kalkınma desteklerinden yararlanmalarını sağladıklarını da belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, 3 bin 195 kadına ulaştık. 'Hepsiburada' ile kurduğumuz işbirliğiyle yaklaşık 7 bin 500 kadın girişimciye e-ticaret yoluyla satış yapmalarını sağladık. Hobin İşin Olsun Projesi ile kadınlara hobilerini e-ticaret aracılığıyla kazanca dönüştürme imkanı sunduk. Bu çalışmalarımızın yanı sıra, enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve temsiliyetini güçlendirmek için Reges Elektrik işbirliğiyle Kadınlar için Enerji Okulunu hayata geçirdik. 2021'de başlattığımız Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi ile ne eğitimde ne istihdamda olan genç kadınlara mesleki eğitim, güçlenme ve mentörlük desteği sunuyoruz. Bu kapsamda 4 bin 500'e yakın genç kadına ulaştık, yüzlercesinin istihdama katılımını sağladık. Bu projede de, TOBB Kadın Girişimciler Kurullarımız da en güçlü paydaşlarımız arasında yer alıyor. Finansal okuryazarlık eğitimlerimizle 1 milyondan fazla kadının ekonomik hayatlarında daha sağlam ve kalıcı adımlar atmalarına destek olduk. Ayrıca ekim ayı itibarıyla, kamuda görev yapan farklı meslek gruplarından kadınlar için yüz yüze eğitimlerimizi başlattık."

"Kadın girişimciliği kalkınmanın itici gücü haline geliyor"

Göktaş, 2025 Aile Yılı'nın bu anlamda, kadınların potansiyelini daha etkin kılan çalışmalara imza attıkları yıl olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, kadınların hayatın her alanında var olmaları için çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Girişimci kadınların Türkiye'nin üretim gücünün, yeniliğin ve cesaretin en güzel yüzü olduğunun altını çizen Göktaş, "Sadece kendi işinizi büyütmüyor aynı zamanda çevrenizdeki kadınlara da 'ben de yapabilirim' dedirten ilham kaynağı oluyorsunuz. Her biriniz, bu ülkenin geleceğini şekillendiren dönüşümün öncülerisiniz. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, kadınların ekonomik hayatta güçlenmesi için ülkemizin dört bir yanında güçlü bir etki oluşturuyor. Bu sayede kadın girişimciliği artık sadece büyük şehirlerde değil, yerelde de kalkınmanın itici gücü haline geliyor. Yürütülen projelerle, girişimcilik kültürü yaygınlaştırılıyor." diye konuştu.

Birçok sektörde, dijitalleşme ve e-ticaret alanlarında kadınlara yeni ufuklar açıldığına dikkati çeken Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlamda attığınız her adımda, ülkemizin kalkınma hikayesine bir katkı sunuyorsunuz. Sizden beklentimiz, bu inancı daha da büyütmeniz. Bulunduğunuz her yerde başka kadınlara fırsat eli uzatmanız, yol göstermeniz. Bugün burada bir kez daha gördük ki, Türkiye'nin geleceği kadınların aklı, emeği ve yüreğiyle yükselecek. Sizlerle aynı yolda yürümek bizim için her zaman büyük bir gurur. Hep birlikte üreten, güçlenen, dönüştüren kadınlarla daha müreffeh, daha güçlü bir Türkiye'yi inşa edeceğiz."

"Kadın istihdamını artıran iyi örnekleri görünür kılıyoruz"

ASO Başkanı Ardıç da kadınların iş yapma becerisinin iş dünyasına yeni soluk getirdiği ve tamamlayıcı özellik taşıdığını belirterek, "Ülkemizin nüfusunun yarısını kadınlar oluşturuyor. Ancak istatistiklere baktığımızda, yıllar içinde önemli ilerlemeler kaydedilse de hala kat etmemiz gereken uzun bir yol olduğu görülüyor." dedi.

Kadın girişimcilerin sanayide, üretimde ve inovasyonda daha fazla yer alması gerektiğine vurgu yapan Ardıç, "Bu dönüşüm için kadın girişimcilerin sayısının artması, kadın start-up'lara daha fazla imkan verilmesi, kadın istihdamının ve işgücüne katılım oranının artması hayati önemdedir." değerlendirmesinde bulundu.

Ardıç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kadın istihdamı, aile destekleri, sosyal girişimcilik ve kooperatifçilik alanlarında yürüttüğü çalışmaların önemine değinerek, şöyle konuştu:

"Kadın girişimcilerin sanayi ekosistemine daha güçlü katılması için mentorluk, eğitim ve finansmana erişim programları geliştiriyoruz. Organize Sanayi Bölgelerimizde kadın istihdamını artıran işletmeleri teşvik ediyor, iyi örnekleri görünür kılıyoruz. Savunma sanayiinden yazılıma, mobilyadan medikale kadar birçok sektörde kadın girişimcilerin değer üreten projelerini destekliyoruz. Ankara Sanayi Odası olarak, girişimci kadınlarımızın çok daha görünür ve güçlü bir şekilde yollarına devam etmesi için ihtiyaç duydukları desteği vermeye her zaman hazırız."

-"Kadınlarımızı geride bırakma şansımız yok"

TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hande Öztürk de kadın girişimciliğin, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsurlarından olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Dünya bankası verilerine göre yöneticilerinin çoğunluğunun kadınların oluşturduğu şirketlerde karlılık yüzde 34 daha fazla. Okula giden kızların oranı yüzde 10 artırıldığında, ülkenin gayri safi yurt içi hasılası da ortalama yüzde 3 yükseliyor. Nüfusun yüzde ellisini kadınların oluşturduğu ülkemizin kalkınması için kadınlarımızı geride bırakma şansımız yok. Kızlarımızı eğitimle buluşturmalı, kadınları istihdam etmeli, yönetim kademelerinde kadınların yer almalarını sağlamalı, kadınların ve gençlerin girişimciliği bir meslek olarak edinmelerini sağlayarak girişimci sayısını mutlaka arttırmalıyız."

Konuşmaların ardından TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hande Öztürk, Bakan Göktaş'a hediye takdim etti.