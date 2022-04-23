TOBB'dan 154 ilçede 154 yeni okul müjdesi - Haberler

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TOBB'dan 154 ilçede 154 yeni okul müjdesi

AA - Deniz Çiçek Palabıyık - Güncel
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TOBB'dan 154 ilçede 154 yeni okul müjdesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırladığı videoda, 154 ilçede 154 yeni okul yapılacağı bilgisini paylaştı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırladığı videoda, 154 ilçede 154 yeni okul yapılacağı bilgisini paylaştı.

TOBB tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 102. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle video hazırlandı.

Videoda, TOBB'un şimdiye kadar 81 ilde 81 okul yaptığı anımsatılırken, Birlik tarafından 154 ilçede de 154 yeni okul daha yapılacağı belirtildi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da sosyal medya hesabından bu videoyu paylaşarak, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Gururluyuz. TOBB olarak 81 ilde 81 okulu çocuklarımıza armağan etmenin gururunu yaşıyoruz. Sevinçliyiz. 154 ilçede 154 yeni okul daha yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm çabamız ülkemiz ve çocuklarımız için." ifadesini kullandı.

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Güncel

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