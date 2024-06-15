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TMV Saraybosna Okullarında Mezuniyet Töreni Düzenlendi

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Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Saraybosna okullarında, eğitim öğretim hayatını başarıyla tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Törende öğrencilere diplomaları teslim edildi ve başarılı olanlara hediye verildi.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Saraybosna okullarında, eğitim öğretim hayatını başarıyla tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Novi Grad Belediyesi salonunda gerçekleşen törende 27 lise ve 46 ortaokul öğrencisine diplomaları teslim edildi.

TMV Bosna Hersek Koordinatörü Yakup Gül, törende yaptığı konuşmada, TMV'nin 67 ülkede, 452 okulda 53 bin öğrencisiyle küresel eğitim sektöründe dünyaya güven veren bir marka haline geldiğini söyledi.

Gül, TMV'nin Saraybosna'da iki ayrı kampüste anaokulundan lise son sınıfa kadar 700'e yakın öğrencisiyle ve 170 personeliyle tüm kademelerde eğitim verdiğini belirterek "TMV okulları, bünyesinde Kanton Yerel Programı dışında hem IBDP hem de Cambridge programı bulunduran nadir okul olma özelliği ile diğer okullardan ayrı bir özelliğe sahiptir. Bugün bir eğitim öğretim dönemini bitirmenin değil, yani başlangıçların ilk adımlarını atmanın onurunu yaşıyoruz." dedi.

Dünyanın hızla değiştiğini ve geliştiğini kaydeden Gül, öğrencilerden bilgi ve becerileriyle dünyanın değişimine katkı sağlamaları dileğinde bulundu.

Türkçe şarkıların söylendiği programda, başarılı olan öğrencilere hediye de verildi.

Mezuniyet programı kep atma töreniyle sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Maarif Vakfı Saraybosna Eğitim Güncel Haberler

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