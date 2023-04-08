TMV'nin Bosna Hersek'teki okulunda eğitim gören Halilovic, piyano tutkusunu anlattı Açıklaması

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Bosna Hersek'teki okulunda eğitim gören Boşnak öğrenci Omar Halilovic, piyanonun hayatının bir parçası olduğunu, böyle de kalacağını söyledi.

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Bosna Hersek'teki okulunda eğitim gören Boşnak öğrenci Omar Halilovic, piyanonun hayatının bir parçası olduğunu, böyle de kalacağını söyledi.

TMV'nin Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki okuluna devam eden 13 yaşındaki Halilovic, piyanoya olan ilgisini ve gelecekteki hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Piyanoyu ilk kez 5 yaşındayken, klasik müzikle ilgili bir televizyon programında gördüğünü belirten Halilovic, "Programda duyduklarımı çok beğendim, her gün giderek klasik müziği daha fazla araştırmaya ve dinlemeye başladım." dedi.

Halilovic, piyano çalmak istediğini sürekli dile getirdiğini belirterek ebeveynlerinin bu isteğini altıncı doğum gününde yerine getirdiğini ve kendisine piyano aldıklarını ifade etti.

Piyanosuna ilk dokunduğunda çok mutlu olduğunu dile getiren Halilovic, "Hemen pratik yapmaya, bazı besteleri dinlemeye ve dinlediğimi çalmaya çalıştım. Notaları bilmiyordum ama duyduklarımı tekrarlamaya çalışıyordum ve bu şekilde birkaç besteyi çalmayı öğrendim." diye konuştu.

"Sınıftayken masamda, arabayken ise dizlerimde piyano çaldığımı hayal ediyorum"

Halilovic, piyanonun tuşlarına ilk kez dokunduğunda kendisinde "farklı bir güç" hissettiğini ve 8 yaşına geldiğinde ise müzik okuluna gitmeye başladığını belirtti.

New York'ta katıldığı "Suzanne Culley" isimli uluslararası piyano çalma yarışmasında birinci olduğunu kaydeden Halilovic, şöyle devam etti:

"Piyano benim aşkım ve tutkum. Sürekli piyano çalıyorum. Piyanoya yakın olmadığım zamanlarda bile başka şeyler üzerinde piyano çaldığımı hayal ediyorum. Sınıftayken masamda, arabayken ise dizlerimde piyano çaldığımı hayal ediyorum. Piyano benim ve hayatımın bir parçası ve böyle de kalacak."

"Onun için piyano çalmak sadece bir yetenek değil, aşk ve tutku"

Halilovic'in sınıf öğretmeni Esma Adilovic, öğrencisinin piyanoya olan aşkının anlatılamaz olduğunu belirterek "Omar, hayat onu erken yaşlardan itibaren amacına, kaderinde yazılı olana yönlendirdiği için çok şanslı. Onun için piyano çalmak sadece bir yetenek değil, aşk ve tutku." ifadelerini kullandı.

Halilovic'in piyano öğretmeni Amsal Ganovic de öğrencisinin çok zeki ve yetenekli bir çocuk olduğunu vurguladı.

Ganovic, "Belki de her öğretmen Omar gibi bir öğrenciyle bir kez karşılaşır. En başından beri Omar'ın daha 8 yaşındayken, benim de bulunduğum kursa kabul sınavında mükemmel olduğu ortadaydı." değerlendirmesinde bulundu.