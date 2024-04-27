TMV Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları'nda Ödüllü Yarışma Düzenlendi

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Gürcistan'da faaliyet gösteren Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları tarafından matematik ve fen bilimleri alanlarında ödüllü yarışma düzenlendi.

TMV Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarından alınan bilgiye göre, 6. ve 9. sınıf seviyelerinden yaklaşık 400 öğrencinin katılımıyla matematik ve fen bilimleri alanlarında yarışma yapıldı.

Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanlığının onayı, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği ve TMV'nin desteğiyle düzenlenen ödüllü "Maarif Yarışması"nın ikincisi, TMV Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarının başkent Tiflis'teki Lisi Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

TMV Gürcistan Temsilcisi Ali Sedat Aslan, yarışmaya katılan öğrencilerin velilerine hitaben yaptığı konuşmada, yarışma ve okula ilişkin bilgi verdi.

Gürcistan'da ikinci kez böyle bir yarışma düzenlediklerini belirten Aslan, şunları ifade etti:

"Uluslararası Gürcistan Maarif Okullarımızın, yaptığı bu tür organizasyonlarda, bilimsel yarışma ve olimpiyatlarda adını sıkça duyacaksınız. Şu anda okulumuz yüksek standartlarda güçlü eğitim kadrosuyla hizmetlerini yürütmektedir. Amacımız, insanlığın barışı ve huzuru için iyi insanlar yetiştirmektir."

Yarışma sonuçlarının 10 Mayıs'ta okulun sosyal medya hesabından ilan edileceğini belirten Aslan, dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenleneceğini kaydetti.