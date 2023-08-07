TMO Silosundaki Patlamaya İnceleme Başlatıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamaya ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu. Kocaeli'de meydana gelen patlamada yaralananlara acil şifalar dileyen Yumaklı, teknik incelemenin başlatıldığını ve gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamaya ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

Yumaklı sosyal medya hesabından, TMO'nun Derince liman silosunda meydana gelen patlamada yaralananlara Allah'tan acil şifalar dileyerek, şu ifadeleri paylaştı:

"Kocaelili vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Patlamayla ilgili teknik inceleme başlatılmış olup, gerekli çalışmalar yürütülmektedir."