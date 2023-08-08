TMO silosundaki patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin deposunda meydana gelen patlama anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. 2'si ağır 12 kişinin yaralandığı patlama sırasında işçilerin çalıştığı, patlamanın ardından ise panik yaşandığı görülüyor. Patlamanın ardından ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
TMO silosundaki patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
12 kişinin yaralandığı patlama güvenlik kamerasına yansıdı
KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde 12 kişinin yaralandığı patlama anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin deposunda meydana gelen patlama anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. 2'si ağır 12 kişinin yaralandığı patlama sırasında işçilerin çalıştığı, patlamanın ardından ise panik yaşandığı görülüyor.
Patlamanın ardından ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.