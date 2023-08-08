TMO SİLOLARINDAKİ PATLAMADA YARALANAN 10 GÜVERCİN DE TEDAVİYE ALINDI

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) silolarında meydana gelen patlamada birçok güvercin yaralanırken, bir kısmı da öldü.

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) silolarında meydana gelen patlamada birçok güvercin yaralanırken, bir kısmı da öldü. Zabıta ekipleri, yaralı güvercinleri alandan alıp tedavileri için Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderdi. Vücutlarında yanıklar oluşan 10 güvercin tedaviye alındı.