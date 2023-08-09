TMO Silolarında Meydana Gelen Kazada Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli' nin Derince ilçesi'nde TMO silolarında meydana gelen kazada yaralananlardan hastanede tedavisi süren 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ordu'da ziyaret ettiği fındık bahçesinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı; " Toprak Mahsulleri Ofisi' nin Derince' deki liman tesislerinde çok elim bir olay yaşandı. Silolarda kaza meydana geldi. Şuan itibariyle patklamanın toz sıkışmasından kaynaklı teknik bir boyutunun olduğunu değerlendiriyoruz. Ancak bizim görevimiz tüm yönleriyle hiçbir eksiklik kalmaksızın bu konunun araştırılmasını temin etmek. Hem bakanlık iç denetim birimleri, hem savcılık, hem de diğer birimler bu konuyla ilgili gerekli araştırmalarını yapıyorlar. Herşey tamamlandıktan sonra sonuçları da biz kamuoyuyla paylaşmış olacağız.

Kazada 13 yaralımız vardı. Bunlardan 2' sinin durumu maalesef çok ağırdı. Bugün buraya gelirken Ekrem Kalkan isimli kardeşimizin hayatını kaybettiğini öğrendik, çok üzüldük kendisine rabbimden rahmet diliyorum. Ailesine de sabırlar diliyorum. Aynı şekilde yaralı olan diğer kardeşlerimizinde sağlığına kavuşmasını diliyorum. Diğer yaralılarımız ile alakalı onların hayati tehlike yaratacak bir durumları yok.

Çok speküle edildiği için söyleyeyim burası 90 bin tonluk kapasitesi olan içinde 75 bin ton ürünün olduğu bir silo grubu. Toplam da da etkilenen ürün 15 bin ton, Yani 22 milyon tonluk üretimin yapıldığı Türkiye' de 15 bin tonu ülkenin gıda arz güvenliğine bir tehdit yada bir sorun teşkil edecek unsur olarak göstermek konuyu bilmemekten kaynaklı" dedi