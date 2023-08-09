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TMO Silo Patlamasında Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait silolarda meydana gelen patlamada ağır yaralanan Ekrem Kalkan hayatını kaybetti. Patlamada saçılan tahıl ürünleri ise yağış nedeniyle ıslandı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde TMO'ya ait silolarda yaşanan patlamada ağır yaralanan Ekrem Kalkan (20), hayatını kaybetti.

Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait silolarda 7 Ağustos'ta patlama meydana geldi. Patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 6'sı, dün tedavileri sonrası taburcu edildi. Patlamada ağır yaralanıp, İstanbul'daki Kartal Dr. Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ekrem Kalkan ise kurtarılamadı. Öte yandan kentte bugün etkili olan yağış nedeniyle patlamada saçılan tahıl ürünleri ıslandı. Patlamaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Toprak Mahsulleri Ofisi Güncel Haberler

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