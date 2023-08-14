TMO Silo Patlamasında Hayatını Kaybeden Memurun Cenazesi Defnedilecek

KURUMDA 4 YIL ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞ

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait silolarda yaşanan patlamada yaralanan, tedavi gördüğü hastanede bir hafta sonra, bugün sabaha karşı yaşamını yitiren Elif Dayıoğlu'nun (48) evli ve 2 çocuk annesi olduğu belirtildi. Kurumda 4 yıldır memur olarak görev yapan Dayıoğlu'nun ayrıca Tarım Orman Çalışanları Birliği Kocaeli Şubesi Kadın Kolları Başkan Yardımcı olduğu bildirdi. Dayıoğlu'nun eşi Arif Dayıoğlu'nun da Gebze'deki bir fabrikada müdür olduğu ifade edildi.

Elif Dayıoğlu, bugün, ikindide Derince ilçesi Dumlupınar Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Çınarlı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Nabi YAZICI/DERİNCE (Kocaeli),