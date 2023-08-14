TMO silo patlamasında ağır yaralanan Elif Dayıoğlu hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait silolarda meydana gelen patlamada ağır yaralanan Elif Dayıoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Patlamada ağır yaralanan bir diğer kişi Ekrem Kalkan ise geçtiğimiz hafta yaşamını yitirmişti.