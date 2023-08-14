TMO silo patlamasında ağır yaralanan Elif Dayıoğlu hayatını kaybetti
Güncel Haberler
Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait silolarda meydana gelen patlamada ağır yaralanan Elif Dayıoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Patlamada ağır yaralanan bir diğer kişi Ekrem Kalkan ise geçtiğimiz hafta yaşamını yitirmişti.
TMO'ya ait silolarda 7 Ağustos'ta meydana gelen patlamada ağır yaralanan Elif Dayıoğlu, sabah saatlerinde tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Dayıoğlu'nun cenazesi, Derince ilçesinde toprağa verilecek. Patlamada ağır yaralanan Ekrem Kalkan da geçen hafta yaşamını yitirmişti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Güncel