TMO litresi 26 TL'den yağ satıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TMO litresi 26 TL'den yağ satıyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
TMO litresi 26 TL'den yağ satıyor

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisinin 5 litrelik ayçiçek yağını 129 liradan satması halk tarafından olumlu karşılandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisinin 5 litrelik ayçiçek yağını 129 liradan satması halk tarafından olumlu karşılandı. Kilosu 26 liraya gelen ayçiçek yağını almak için vatandaşlar TMO'ya gitti.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 5 litrelik ayçiçek yağını 129 liradan satışa çıkardı. Piyasada yapılan spekülasyonlar nedeniyle çok farklı fiyatlarda satılan ayçiçek yağının litresinin 26 TL'ye gelmesi olumlu karşılandı. Piyasaya bakıldığında fiyatları uygun olan yağı almak için vatandaşlar TMO'ya gitti.

(Serkan Şansever/ İHA)

TMO litresi 26 TL'den yağ satıyor

TMO litresi 26 TL'den yağ satıyor

TMO litresi 26 TL'den yağ satıyor

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ekonomi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title