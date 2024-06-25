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TMO, Hububat Alım Bedellerini Üreticilere Ödedi

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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), hububat alım bedellerinin bugün itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu. 2024 mahsulü hububat alım fiyatları da açıklandı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), hububat alım bedellerinin bugün itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

TMO'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hububat alım ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "31 Mayıs 2024'e kadar TMO'ya teslim edilen ürünlerin ödemeleri bugün itibarıyla üretici hesaplarına aktarılmıştır. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerine yer verildi.

2024 mahsulü hububat alım fiyatları (2. gruplar için) ton başına makarnalık buğdayda 10 bin lira, ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada 7 bin 250 lira olarak belirlenmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Toprak Mahsulleri Ofisi Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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