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TMO Derince Silosu'nda Patlama Meydana Geldi

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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Kocaeli'nin Derince ilçesindeki siloda meydana gelen patlamanın toz sıkışması nedeniyle olabileceğinin değerlendirildiğini bildirdi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Kocaeli'nin Derince ilçesindeki siloda meydana gelen patlamanın toz sıkışması nedeniyle olabileceğinin değerlendirildiğini bildirdi.

TMO, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"TMO Derince Silosu'nda 14.45 dolaylarında bir patlama meydana gelmiştir. Patlama nedeniyle 13 silo kuyusu ve müştemilatı yapılarında hasar meydana gelmiştir. Patlamanın toz sıkışması nedeniyle olabileceği değerlendirilmekte olup detaylı teknik inceleme sonucunda sebebi netleşecektir."

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Güncel

Toprak Mahsulleri Ofisi Kocaeli Güncel Haberler

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