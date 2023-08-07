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TMO Derince Silosu'nda Patlama Meydana Geldi

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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Derince Silosu'nda meydana gelen patlamanın toz sıkışması nedeniyle olabileceğini ve detaylı teknik inceleme sonucunda patlamanın sebebinin netleşeceğini açıkladı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), TMO Derince Silosu'nda meydana gelen patlamanın toz sıkışması nedeniyle olabileceğini ve detaylı teknik inceleme sonucunda patlamanın sebebinin netleşeceğini açıkladı.

TMO'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "7 Ağustos 2023 tarihinde TMO Derince Silosu'nda 14.45 dolaylarında bir patlama meydana gelmiştir. Meydana gelen patlama nedeniyle 13 adet silo kuyusu ve müştemilatı yapılarında hasar meydana gelmiştir. Patlamanın toz sıkışması nedeniyle olabileceği değerlendirilmekte olup, detaylı teknik inceleme sonucunda sebebi netleşecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Toprak Mahsulleri Ofisi Güncel Haberler

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