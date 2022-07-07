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TMO Çubuk'ta hububat alımı yapacak

AA - Hüseyin Yiğiner - Güncel
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TMO Çubuk'ta hububat alımı yapacak

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hububat alımı için Çubuk'ta alım merkezi açacak.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hububat alımı için Çubuk'ta alım merkezi açacak.

Kaymakam Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu ve Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, TMO'nun alım merkezi yapacağı bölgede inceleme yaptı.

Kaymakam Keleş, ilçede 500 bin dekar alanda hububat ekimi yapıldığını, TMO alım merkezi olmaması nedeniyle ürünlerin pazara ulaştırılmasında sorunlar yaşandığını ifade etti.

Keleş, şunları söyledi:

"İlçemizde Toprak Mahsullerine ait bir tesis yoktu. Bu nedenle üreticilerimizin yaklaşık 300 bin tonun üzerindeki hububatı değerinde alıcı bulamıyordu. Üreticilerimiz mahsullerini satmak için civar ilçelere gitmek zorunda kalıyordu. İlçemizde böyle bir deponun, alım istasyonunun kurulması çiftçilerimiz için de büyük önem arz etmektedir."

Belediye Başkanı Demirbaş da çiftçinin bundan böyle ürünlerini değerinde satacağını, alım merkezinin hayırlı olmasını dilediğini ifade etti.

Kendileri için bir hayalin gerçekleştiğini dile getiren Ziraat Odası Başkanı Gülle de, "Yaklaşık 20 yıldır çiftçilerimiz bugünü bekliyordu. Geçmiş yıllarda ilçemizde yetiştirdiğimiz ürünler düşük fiyatlara gidiyordu. İnşallah bundan sonra ofisle birlikte fiyatlar yükselecek." dedi.

AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel

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