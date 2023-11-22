TMMOB Mimarlar Odası üyelerine verilen hapis cezası kaldırıldı

İstinaf 19. Ceza Dairesi, 'silahlı terör örgütü propagandası' yapmak suçundan hüküm giyen TMMOB Mimarlar Odası üyelerine verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını kaldırarak, sanıkların beraatına hükmetti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, 24 Şubat 2023 tarihinde Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan davaya ilişkin istinaf incelemesini tamamladı. Daire, yerel mahkemece verilen hükmü kaldırarak, sanıklar Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ile Yönetim Kurulu üyeleri Ece Yoltay, Mustafa Özgür Bayramoğlu, Muteber Osmanpaşaoğlu, Nihal Evirgen Kabal, Tuğba Arslan Konak hakkında 'terör örgütü propagandası' yapmak suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını kaldırdı. Mahkeme, 'sanıklara yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış' olması nedeniyle ayrı ayrı beraatlarına hükmetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, Mimarlar Odası Ankara Şubesince 29 Eylül 2021'de "Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri" töreninde PKK'nın ideolojisi ve amaçları doğrultusunda Avrupa'da yayın yapan JIN TV ve programcısı Güler Yıldız Bastion'a "Uluslararası Televizyon Haberciliği" alanında ödül verildiği belirtilmişti. Bunun üzerine Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulunun 7 üyesi hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talebiyle dava açılmıştı. - ANKARA