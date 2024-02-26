TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nde Başkanlık Seçimi Yapıldı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şubesi 48. Dönem Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Derya Başyılmaz seçildi.

Başyılmaz, Çankaya'daki Mimar Kemal Ortaokulu'nda düzenlenen seçimde, başkanlığa turuncu listeden aday oldu.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesinin yeni başkanı seçilen Başyılmaz, AA muhabirine, seçimlere mavi, kırmızı ve turuncu olmak üzere üç listenin girdiğini söyledi.

Yenilikçi Mimarlar Grubu olarak turuncu listeden aday olduğunu belirten Başyılmaz, Mimarlar Odası tarihinde üç listenin seçime girmesinin bir ilk olduğuna işaret etti.

Başyılmaz, seçime 2 bin 300'ün üzerinde meslektaşının katıldığını bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meslektaşlarımızın gerçekten bu seçime ilgisi çok yoğundu. Bu noktada mutluyuz. Yakın tarihte bu kadar yüksek bir katılımın sağlanmadığını biliyoruz. Ancak gene de bizim için yeterli bir katılım değil. Mimarlar Odası Ankara Şubesine kayıtlı 11 bin 600 gibi bir üye sayımız var. Bizim amacımız bir sonraki dönemde tüm meslektaşlarımızın sandığa gelmesini, demokratik hakkını kullanmasını, o dönemin yönetiminde söz hakkı sahibi olmasını sağlamaya çalışmaktır. Turuncu liste olarak oyların 1100'e yakın kadarını aldık. Bize destek veren, vermeyen tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

"Mimarın çalıştığı her alanda bir temsilci arkadaşımız olacak"

Başyılmaz, Ankara Mimarlar Odası'na bağlı aralarında Kırşehir, Nevşehir, Çorum, Yozgat ve Sivas'ın da bulunduğu 14 ilde temsilciliğin olduğunu dile getirdi.

Bu temsilciliklerde birçok problemin bulunduğunu ifade eden Başyılmaz, şöyle konuştu:

"Ana problemlerimizden bir tanesi mimarlığın mesleki itibarının zedelenmiş durumda olması ve bugün hak ettiği konumda olmaması. Biz bu yola, turuncu listemizi oluştururken grubumuzun içerisinde mutlaka mimarın çalıştığı her alanda bir temsilci arkadaşımız olacak diye çıktık. Neden? Çünkü yapı denetiminde çalışan bir mimarın sorununu, yapı denetimci bir arkadaşımız çok daha iyi bilir. Gene akademideki mimar arkadaşımızı akademisyenler daha iyi bilir. Dolayısıyla buralarda çalışan, mimarların sorunlarını iyi bilen, bunlara çözüm üretirken bizlere yardımcı olabilecek arkadaşlarımızla bu yola çıktık." diye konuştu.

Seçimlere "Sadece Mimarlık" sloganıyla katıldıklarını kaydeden Başyılmaz, "Çok güzel projelerimiz var. Genç bir kadroyuz. Artık Mimarlar Odası mimarlara tamamen açık hale gelecek." dedi.

"Çok güzel işlere birlikte imza atabileceğiz"

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kuruluna seçilen Prof. Dr. Figen Beyhan da barış içerisinde geçen güzel bir seçim yaşandığını söyledi.

Başyılmaz ile adli mimarlık üzerinde doktora çalışmaları yürüttüğünü belirten Beyhan, kendisinin çok büyük heyecanla işe başladığını vurguladı.

Dinamik ve yüksek donanıma sahip bir ekip olduklarını kaydeden Beyhan, "Gençliğin ne demek olduğunu biliyorum ve oraya getirecekleri heyecanı şimdiden tahmin edebiliyorum. Umuyorum ki çok güzel işlere birlikte imza atabileceğiz. İlerleyen zamanda odanın gerçekten bütün mimarların odası olduğu başarılı çalışmalarla kanıtlanmış olacak." diye konuştu.