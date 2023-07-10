TMMOB, Konyaaltı Sahili'ndeki Usulsüz Kullanım ve İşgalleri Eleştirdi

TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Meslek Odaları İl Koordinasyon Kurulu, Konyaaltı Sahili'ndeki işletmelerin usulsüz kullanım ve yasalara aykırı işlemler yaptığına dikkati çekti. TMMOB adına açıklama yapan Derya Ünver, ' Konyaaltı Sahilinde özel işletmeler tarafından halkın kullanımını kısıtlayan işgaller ve kaçak yapılaşmalar artarak devam etmektedir. Konyaaltı Sahili'nde taviz verilmeden gerekli denetimlerin yapılması ve anında müdahale edilmesi önem arz etmektedir. Ancak Konyaaltı Sahilinde alanın denetiminden sorumlu Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yetkilerini kamu yararı açısından kullanmadığı maalesef ortadadır" dedi.

TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu, ' Konyaaltı Sahili Mimari ve Kıyı Düzenleme Projesi Alan Kullanımı Yönetim Usul ve Esasları' hakkında İnşaat Mühendisleri Odası Toplantı Salonunda basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Derya Ünver, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı Okan Hançer, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Dursun Büyüktaş, Makina Mühendisleri Odası Başkanı İbrahim Atmaca ve Şehir Plancıları Odası Başkanı Funda Yörük katıldı. TMMOB adına açıklama yapan Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Derya Ünver, Konyaaltı Sahili'nde usulsüz kullanım ve yasalara aykırı yapılan işletmeler hakkında bilgi verdi.

TMMOB GEÇEN SENE DE KONYAALTI SAHİLİ'NDEKİ İŞGALİN DURMASI İÇİN ÇAĞRI YAPTI

Derya Ünver, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ' Konyaaltı Sahili Mimari ve Kıyı Düzenleme Projesi Alan Kullanımı Yönetim Usul ve Esasları' doğrultusunda, Milli Emlak Müdürlüğü tarafından 11 Ekim 2016 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne kiralandığını anlattı. Konyaaltı Sahil bandında protokole ve meri mevzuat hükümlerine aykırı olarak büfe ve tuvalet alanları, ilave kapalı alanlar ve şemsiye şezlong alanlarının halkın kullanımını kısıtlayan işgaller olduğuna dikkati çeken Ünver, TMMOB olarak Konyaaltı Sahili'nde yaşanan kaçak yapılaşma ve işgallerin, alanın denetiminden sorumlu Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ivedilikle kaldırılarak, gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik çağrıda bulunduklarını açıkladı. 27 Haziran 2022 tarihinde konu hakkında basın açıklaması yaptıklarını hatırlatan Derya Ünver, 'Konyaaltı Sahilinde özel işletmeler tarafından halkın kullanımını kısıtlayan işgaller ve kaçak yapılaşmalar artarak devam etmektedir. Konyaaltı Sahilinin gelecek nesillere aktarabileceğimiz en önemli Antalya mirası olduğu bilinciyle, taviz verilmeden gerekli denetimlerin yapılması ve anında müdahale edilmesi önem arz etmektedir. Ancak Konyaaltı Sahilinde alanın denetiminden sorumlu Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yetkilerini kamu yararı açısından kullanmadığı maalesef ortadadır" dedi.

'İŞGALLERİN YASALLAŞMIŞ GİBİ GÖRÜNMESİNE SEBEBİYET VERİLİYOR'

Derya Ünver, 'Anayasanın 135'inci Maddesi ile 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunundan aldığımız görev doğrultusunda, Milli Emlak Müdürlüğü tarafından 11 Ekim 2016 tarihli protokol kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesine kiraya verilen Konyaaltı Sahili'nde, yer alan aykırı kullanımlar ve işgaller hakkında gerekli iş ve işlemlerin yapılması veya yaptırılmasının sağlanması amacıyla kiralamayı yapan Milli Emlak Müdürlüğüne resmi başvuru 8 Haziran 2023 tarihinde yapılmış ve henüz geri dönüş alınamamıştır. Ayrıca söz konusu protokol ile kiralamayı yapan Milli Emlak Müdürlüğü 'Konyaaltı Sahili Mimari ve Kıyı Düzenleme Projesi Alan Kullanımı Yönetim Usul ve Esasları'na aykırı kullanım alanları için ecrimisil bedellerini tespit edip, ödemeleri alarak işgallerin yasallaşmış gibi görünmesine sebebiyet vermektedir" diye konuştu.

İŞGAL ALANLAR KALDIRILMAZSA HUKUKİ YOL DEĞERLEDİRİLECEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Milli Emlak Müdürlüğü'nün iş birliğiyle Konyaaltı Sahili'nin kaçak ve işgallerine karşı birlikte hareket etmelerinin önemli olduğunu vurgulayan Derya Ünver, 'Alanı gelecek nesillere güvenli olarak taşınmasını sağlayacaktır. Kiralamayı yapan idare olan Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Konyaaltı sahilinde yer alan aykırı kullanımlar ve işgallerin kaldırtılmaması durumunda hukuki yolları değerlendireceğimizi kamuoyunun takdiri ve beyanına sunarız" dedi.