CHP Genel Merkezi'ne Polis Müdahalesi... Tmmob: CHP Genel Merkezi'ne ve Yurttaşlara Yönelik Polis Müdahalesi Asla Kabul Edilemez

TMMOB, CHP Genel Merkezi'ne yönelik polis müdahalesini kabul edilemez bulduğunu açıkladı ve demokratik siyaset alanının baskıyla dizayn edilmeye çalışıldığını belirtti.

(ANKARA) - TMMOB'dan, CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle tahliye edilmesine ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne ve yurttaşlara yönelik polis müdahalesi asla kabul edilemez" açıklaması yapıldı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne ve yurttaşlara yönelik polis müdahalesi asla kabul edilemez. Demokratik siyaset alanının siyasallaşmış yargı kararları, baskı politikaları ve kolluk müdahaleleri aracılığıyla dizayn edilmeye çalışılması, hukuk devletini ve toplumsal barışı ağır biçimde zedelemektedir."

Türkiye'nin ihtiyacı baskı, kutuplaştırma ve hukuksuzluk değil, eşitliğin, özgürlüğün, adaletin ve halk iradesinin esas alındığı demokratik bir toplumsal düzendir. TMMOB olarak demokrasiyi, halk iradesini ve toplumsal adaleti savunmaya, hukuksuzluğa ve antidemokratik uygulamalara karşı mücadele etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
