TMMOB 48. Olağan Genel Kurulu Tamamlandı
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 48. Olağan Genel Kurulu tamamlandı. Yeni Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi ve önümüzdeki günlerde başkan, ikinci başkan, sayman ve yürütme kurulu üyeleri seçilecek.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 48. Olağan Genel Kurulu tamamlandı.
Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleşen seçimlerde TMMOB 48. Dönem Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi.
Yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
"Bilgisayar Mühendisleri Odasından Hülya Küçükaras, Çevre Mühendisleri Odasından Cevahir Efe Akçelik, Elektrik Mühendisleri Odasından Bahadır Acar, Fizik Mühendisleri Odasından Ekrem Poyraz, Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odasından Feramuz Aşkın, Gemi Mühendisleri Odasından Mustafa Zorlu, Gıda Mühendisleri Odasından Yusuf Songül, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasından Kubilay Yıldırım, İçmimarlar Odasından Hanze Gürkaş, İnşaat Mühendisleri Odasından Özgür Topçu, Jeofizik Mühendisleri Odasından Şevket Demirbaş, Jeoloji Mühendisleri Odasından Ersin Gırbalar, Kimya Mühendisleri Odasından Halil Kavak, Maden Mühendisleri Odasından Hüsnü Meydan, Makina Mühendisleri Odasından Emin Koramaz, Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odasından Utkan Güneş, Meteoroloji Mühendisleri Odasından Deniz Özdemir, Mimarlar Odasından Arif Balkanay, Orman Mühendisleri Odasından Mustafa Özkaya, Petrol Mühendisleri Odasından Rüştü Öztürk, Peyzaj Mimarları Odasından Ayşegül Oruçkaptan, Şehir Plancıları Odasından Orhan Sarıaltun, Tekstil Mühendisleri Odasından Esen Leyla İmren ve Ziraat Mühendisleri Odasından Sefa Apaydın."
Yönetim Kurulu önümüzdeki günlerde toplanarak, başkan, ikinci başkan, sayman ve yürütme kurulu üyelerini seçecek.