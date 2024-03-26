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TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, Düzce'de gençlerle buluştu Açıklaması

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Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nde gençlerle buluştu.

AK Parti Akçakoca İlçe Başkanlığı Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Gençlik Buluşması" programı için ilçeye gelen Sofuoğlu, motosikletseverler tarafından karşılandı.

Oğlu Zayn ile motosikletle programın yapılacağı salona gelen Sofuoğlu, gençlerle fotoğraf çektirdi.

Programda konuşan Kenan Sofuoğlu, kendisine gösterilen ilgiye teşekkür etti.

Geçmişte Türkiye'de spor imkanlarının kısıtlı olduğunu anlatan Sofuoğlu, "20 yıl öncesinin Türkiye'sinden bahsediyorum. O dönemler kısıtlı imkanlar vardı. Şimdi benim yetiştirdiğim sporcular var; Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu. Bu sporcular şu anda Almanya'ya gitmiyor. Bu sporcularımızı burada yetiştiriyoruz, başkalarının kapısına gidip 'Alın bu bizim sporcumuz yarıştırın.' demiyoruz. Burada başarılı olan sporcularımızı devletimizin, bakanlığımızın desteğiyle Avrupa ve dünya şampiyonalarında yarıştırıyoruz." diye konuştu.

Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu'nun İspanya'da inanılmaz bir yarış çıkardığını ifade ederek, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sporcunun kariyerinde büyük desteğinin olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın sporcuların arkasında durduğunu dile getiren Sofuoğlu, şöyle konuştu:

"Bu sayede bugün artık Türk sporcuları motosiklet yarışlarında dünyanın en başarılı sporcuları olur hale geldi. 4 milli sporcumuzun antrenörlüğünü yapıyorum, asıl işim bu. Toprak'ın benden daha iyi olduğunu söylüyorum çünkü çok iyi yetiştirilmiş bir sporcu. 18 yaşında Avrupa'ya gittim ve oralarda yarışmak için kapı kapı gezdim. Toprak ise 6-7 yaşından bu yana eğitilen bir çocuk ve 14 yaşından bu yana tamamen benim yanımda yetiştirildi. O yüzden kendi eksikliklerimi, yapamadıklarımı ya da kendi yaptığım hataları onun yapmaması için onu yönlendirdim. Her şeyi bir kenara koyalım Toprak'ın yeteneği de benden daha üstün. Hepsi birleştiğinde inanılmaz bir sporcu ortaya çıktı."

Programa, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti Akçakoca Belediye Başkan adayı Osman Cumur ve gençler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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