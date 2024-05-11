TLB Üyeleri, MEB Önünde Şiddet Olaylarına Tepki Gösterdi

Türkiye Liseliler Birliği (TLB) üyeleri, okullarda meydana gelen şiddet olaylarına tepki göstermek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde basın açıklaması yaptı.

Ellerinde "güvenli, huzurlu okullar istiyoruz", "eğitimde şiddet yasası ihtiyaç", "öğretmenlerimizin yanındayız" yazılı pankartlar taşıyan öğrenciler MEB önünde toplandı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan TLB Ankara İl Başkanı Yaşar Yıldarı, İstanbul'da eski öğrencisi tarafından öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan'a başsağlığı dilediklerini, yaşanan olayın eğitimde şiddetin ilk örneği olmadığını söyledi.

Öğretmenin anne ve babalardan sonra kendilerine rehber ve yoldaş olan ilk kişi olduğunu anlatan Yıldarı, "Eğitimde şiddet yasası bir ihtiyaç haline gelmiştir. Öğretmenlerimizin haklı talebi bizlerin de talebidir." diye konuştu.

Grup açıklamanın ardından olaysız dağıldı.