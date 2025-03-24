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TKP Üyelerine Yönelik Gözaltılar Artıyor

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Türkiye Komünist Partisi, İstanbul ve Adana'da gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda gözaltı sayısının 9'a çıktığını duyurdu. Parti, üyelerinin hukuksuz bir şekilde gözaltına alındığını belirterek serbest bırakılmalarını talep etti.

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi"nden (TKP) yapılan açıklamada, yönetici ve üyelerine yönelik operasyonda gözaltı sayısının 5'ten 9'a çıktığı bildirildi.

TKP, İstanbul Saraçhane'deki eylemlerinin ardından sabah saatlerinde İstanbul'da 2 parti yöneticisinin ve 3 üyenin gözaltına alındığını açıklamıştı. Parti kaynakları, İstanbul'da gözaltı sayısının 8'e çıktığını, Adana'da ise 1 üyelerinin gözaltına alındığı belirtildi.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul ve Adana'da TKP üyesi 9 arkadaşımız daha bu sabah hukuksuz şekilde gözaltına alındılar. Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır."

Kaynak: ANKA / Güncel
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