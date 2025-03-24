TKP Üyelerine Yönelik Gözaltılar Artıyor
Türkiye Komünist Partisi, İstanbul ve Adana'da gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda gözaltı sayısının 9'a çıktığını duyurdu. Parti, üyelerinin hukuksuz bir şekilde gözaltına alındığını belirterek serbest bırakılmalarını talep etti.
(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi"nden (TKP) yapılan açıklamada, yönetici ve üyelerine yönelik operasyonda gözaltı sayısının 5'ten 9'a çıktığı bildirildi.
TKP, İstanbul Saraçhane'deki eylemlerinin ardından sabah saatlerinde İstanbul'da 2 parti yöneticisinin ve 3 üyenin gözaltına alındığını açıklamıştı. Parti kaynakları, İstanbul'da gözaltı sayısının 8'e çıktığını, Adana'da ise 1 üyelerinin gözaltına alındığı belirtildi.
Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"İstanbul ve Adana'da TKP üyesi 9 arkadaşımız daha bu sabah hukuksuz şekilde gözaltına alındılar. Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır."
Kaynak: ANKA / Güncel